Dovresti "vendere a maggio e andare via?" Ecco cosa dicono gli esperti di crittografia

Con il prezzo di Bitcoin che lotta per lo slancio e l’ industria delle criptovalute che sta ancora attraversando l’impatto di un brutale mercato ribassista, molti investitori e trader si chiedono se dovrebbero “vendere a maggio e andarsene”.

Per una rapida occhiata, “vendere a maggio” è una strategia basata sull’idea che il mercato azionario abbia storicamente sottoperformato nei mesi estivi prima del rally di novembre e verso la fine dell’anno. La domanda che molti trader di criptovalute si pongono è se questo approccio funziona con le criptovalute.

Due esperti di due importanti exchange di criptovalute: Gracy Chen, amministratore delegato di Bitget, e Robert Quartly-Janeiro, Chief Strategy Officer di Bitrue, hanno condiviso le loro opinioni.

La strategia “Vendi a maggio” funziona con le criptovalute?

La strategia “Vendi a maggio e vai via” è ampiamente adottata nelle classi di attività tradizionali più ampie, tra cui azioni, obbligazioni e materie prime, negli ultimi anni ha anche guadagnato trazione tra gli investitori nel mercato delle criptovalute a causa della crescente popolarità del settore e la possibilità di guadagni o perdite significative.

Chen e Quartly-Janeiro concordano entrambi sul fatto che la strategia “Vendi a maggio” non è una cosa sicura nelle criptovalute. Chen afferma che l’industria Web3 è in costante innovazione, rendendo difficile prevedere l’andamento del mercato. Lei ha spiegato perché:

“I trader professionisti devono seguire costantemente gli ultimi sviluppi del settore per stare al passo con il gioco. La tecnologia Web3 è in continua evoluzione, creando nuove opportunità di trading che potrebbero essere perse se non monitorate attivamente”.

Chen indica anche la prospettiva a breve termine come un altro motivo per cui l’approccio “Vendi a maggio e vai via” potrebbe non funzionare in criptovaluta. Per valutarlo, suggerisce agli investitori di confrontare la volatilità storica giornaliera di Bictcoin e Nasdaq (NDX). Con BTC, l’HV giornaliero ha oscillato storicamente intorno a 60, mentre l’indice Nasdaq è stato intorno a 25.

Significa che la maggiore volatilità della criptovaluta comporta il potenziale per un rendimento più elevato in termini di profitti di negoziazione a breve termine rispetto all’NDX. È per questo che gli esperti ritengono che la strategia “Vendi a maggio” potrebbe non essere così efficace quando si tratta del settore Web3, ha aggiunto il dirigente di Bitget.

Quartly-Janeiro aggiunge che la strategia “Vendi a maggio e vai via” nelle criptovalute non ha efficacia e “manca di coerenza”. Indica gli approfondimenti dei dati di scambio sulla performance storica di Bitcoin come prova di ciò.

Ad esempio, a maggio 2019, Bitcoin è stato scambiato a circa $ 5.500. Tuttavia, poiché i mercati tradizionali hanno faticato durante l’estate, il prezzo di BTC è aumentato di oltre il 90% per superare i $ 10.000 entro settembre.

Anche la criptovaluta ha guadagnato tra maggio 2020 e ottobre 2020. Naturalmente, Bitcoin è sceso del 28% tra maggio 2018 e settembre 2018 (da circa $ 9.000 a circa $ 3.800). Tuttavia, tra maggio e novembre 2017 è passato da $ 1.700 a quasi $ 8.000, evidenziando l’incoerenza.

Perché le persone credono nella strategia “Vendi a maggio”?

Chen afferma che ciò è dovuto al fatto che la strategia ha funzionato nei mercati tradizionali per molti anni. I mercati europei e statunitensi hanno registrato in passato performance più deboli durante l’estate, con una riduzione dei volumi di scambio mentre investitori e trader fanno le valigie per le vacanze.

Quartly-Janeiro aggiunge che la strategia può attrarre anche gli investitori che vogliono evitare il rischio di volatilità del mercato durante i mesi estivi.

Quindi vendono le loro azioni a maggio con l’obiettivo di reinvestire i profitti a novembre, quando i mercati hanno storicamente mostrato performance più forti. Il Bitrue CSO ha spiegato che i fattori che influenzano questo comportamento includono le fluttuazioni stagionali della spesa dei consumatori, gli utili aziendali e il sentimento degli investitori.

Il 2022 è stato un anno brutale per le criptovalute. Cambia qualcosa?

Gli eventi del 2022 hanno indubbiamente avuto un impatto sul mercato delle criptovalute, affermano sia Chen che Quartly-Janeiro. La scomparsa di LUNA, Three Arrows Capital e i fallimenti di Voyager, Celsius e FTX (leggi cosa è successo qui ) hanno intaccato la fiducia degli investitori. Con i prezzi che crollano mentre il sentiment si esaurisce durante i crolli, il mercato delle criptovalute ha perso oltre $ 2 trilioni di capitalizzazione di mercato.

Cosa significa questo per il mercato? Chen afferma che l’impatto negativo della turbolenza ha visto gli investitori istituzionali uscire dalla criptovaluta. Pertanto, è probabile che il settore rimanga per un po’ in un ambiente di liquidità limitata. Chen ha detto:

“Nonostante ciò, molti giganti finanziari hanno deciso di espandere i loro servizi nello spazio delle criptovalute, il che potrebbe creare un percorso per i fondi istituzionali per rientrare nel mercato delle criptovalute, a condizione che vi siano condizioni macroeconomiche favorevoli”.

Secondo Quartly-Janeiro, il 2022 è stato un anno turbolento per le criptovalute, con alti e bassi, inclusi diversi importanti attacchi e volatilità del mercato.

Su quali osservazioni possono trarre le criptovalute dai pari del 2022 e da tutto il mercato, ha spiegato:

“In primo luogo, è evidente che l’industria delle criptovalute non è isolata da fattori macroeconomici, come gli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, che possono avere un impatto significativo sui mercati delle criptovalute. In secondo luogo, una leva finanziaria eccessiva può provocare un contagio, creando un effetto domino che colpisce più istituzioni e mercati. In terzo luogo, sebbene la finanza decentralizzata (DeFi) abbia dimostrato resilienza, è necessario un controllo economico e tecnico continuo per garantire la sicurezza dei fondi dei clienti e prevenire violazioni dei contratti intelligenti.

A suo avviso, la sostenibilità delle criptovalute non può basarsi sulla mera speculazione sui prezzi; è necessario garantire che i progetti offrano utilità e valore reali.

Conviene vendere o tenere?

In definitiva, spetta ai singoli investitori quando si tratta della strategia “Vendi a maggio e vai via”, hanno affermato Chen e Quartly-Janeiro. Raccomandano che forse è meglio per gli investitori fare le proprie ricerche, adottando l’approccio che ritengono giusto per i loro obiettivi di investimento.