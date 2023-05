Il prezzo delle azioni IWG potrebbe beneficiare dell'implosione delle azioni WeWork

Il prezzo delle azioni WeWork (NYSE: WE) è crollato a un minimo storico mentre continuano le preoccupazioni per la società. È diventato un penny stock del valore di $ 805 milioni, che è molto inferiore al suo massimo storico di oltre $ 45 miliardi. Il prezzo delle azioni IWG ( LON: IWG ), d’altra parte, è sceso a 147 centesimi, il 68% al di sotto del suo massimo storico, con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 1,7 miliardi.

Grafico dei prezzi delle azioni IWG vs WeWork

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Il crollo di WeWork

WeWork ha avuto una delle più grandi cadute in disgrazia al mondo. Al suo apice, la società era valutata per oltre 45 miliardi di dollari, più grande dell’IWG, precedentemente noto come Regus. Le due società forniscono spazi di lavoro flessibili a privati e aziende.

L’attività di WeWork sta andando relativamente bene. I risultati pubblicati questo mese hanno mostrato che le sue entrate sono aumentate dell’11% a $ 849 milioni. Questa crescita dei ricavi è stata aiutata sia dalla crescita degli utenti che da un euro e una sterlina più forti. Si aspetta inoltre che le sue entrate saranno comprese tra $ 840 milioni e $ 865 milioni

Sebbene l’attività di WeWork stia andando bene, è anche un inceneritore di denaro contante. L’azienda ha bruciato milioni di dollari, grazie al pagamento di bonus annuali e pagamenti di interessi. I suoi investimenti in contanti e a breve termine sono scesi da oltre $ 287 milioni nel dicembre 2022 a $ 224 milioni.

Allo stesso tempo, il suo conto passivo è balzato da oltre $ 393 milioni a oltre $ 495 milioni, mentre il suo debito a lungo termine è balzato da $ 3,2 miliardi a oltre $ 3,57 miliardi.

Pertanto, se questa tendenza continua, è probabile che l’azienda finisca i contanti a meno che non accada qualcosa. Peggio ancora, Softbank ha già fornito quella che credo sia l’ultima ancora di salvezza per l’azienda.

https://www.youtube.com/watch?v=X2LwIiKhczo

IWG potrebbe trarre vantaggio dall’implosione di WeWork

IWG è il più grande concorrente di WeWork. Ha molti anni nel settore da quando Regus è stato avviato nel 1989. L’azienda ha anche sedi in mercati chiave e relazioni con alcune delle più grandi aziende del mondo.

Soprattutto, IWG gode di una posizione finanziaria migliore rispetto a Regus. I suoi investimenti in contanti ea breve termine sono passati da $ 105 milioni a oltre $ 194 milioni. Allo stesso tempo, il suo debito totale è inferiore a 1 miliardo di dollari. I risultati più recenti hanno mostrato che le entrate di IWG sono aumentate del 25% nel primo trimestre a 765 milioni di sterline.

Oltre al probabile crollo di WeWork, l’azienda potrebbe beneficiare dell’attuale contesto macroeconomico. Ad esempio, molte aziende stanno adottando un modello di lavoro ibrido. Inoltre, il crollo degli immobili commerciali offre all’azienda una buona opportunità per rinegoziare i propri contratti.