Il prezzo del mais supera il "punto di non ritorno" dopo l'accordo sul grano con la Russia

I prezzi del mais sono crollati al livello più basso dal dicembre 2021 dopo che la Russia ha accettato di estendere l’accordo sul grano. I dati di TradingView mostrano che il prezzo del mais è sceso a un minimo di $ 5,72, continuando la debole performance di quest’anno. Allo stesso modo, il Teucrium Corn Fund (CORN), seguito da vicino, è sceso a un minimo di $ 22,20, circa il 27% al di sotto del livello più alto del 2022.

Una delle più grandi notizie sulle materie prime questa settimana c’è stata la decisione della Russia di prorogare di altri due mesi l’accordo sul grano del Mar Nero con l’Ucraina. L’annuncio ora significa che l’Ucraina sarà in grado di spedire merci attraverso il Mar Nero.

L’Ucraina e la Russia sono alcuni dei paesi più importanti nell’industria del grano. I dati mostrano che l’Ucraina è il quarto maggiore esportatore di mais al mondo dopo Stati Uniti, Brasile e Argentina. La Russia è la settima.

Pertanto, gli analisti ritengono che quest’anno il mondo sarà ben rifornito di mais. Come ho scritto nel mio articolo sul grano , estendere l’accordo sull’esportazione di grano è nell’interesse della Russia, che ne detiene grandi quantità nelle scorte.

Inoltre, si prevede che quest’anno molti paesi coltivatori di mais avranno un raccolto misto a causa della situazione meteorologica. Argentina, la cui valuta sta precipitando, dovrebbe avere una resa inferiore a causa del caldo di marzo. Lo stesso vale per l’Europa, la Serbia e l’Uruguay. D’altro canto, quest’anno la Russia dovrebbe avere un rendimento più elevato. Il rapporto WASDE diceva :

“Le scorte finali di mais estero sono diminuite, riflettendo principalmente i cali per Ucraina, UE, Messico e Serbia che sono in parte compensati dagli aumenti per Russia e Brasile. Le scorte finali globali di mais, a 295,3 milioni di tonnellate, sono in calo di 1,1 milioni rispetto al mese scorso”.