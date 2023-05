Il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti spinge per la regolamentazione dell’IA: gli investitori di AltSignals dovrebbero preoccuparsi?

May 19, 2023

Il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ritiene che il Congresso “deve muoversi rapidamente” per regolamentare l’intelligenza artificiale (AI). La mossa arriva quando sempre più aziende abbracciano la tecnologia AI con alcune che hanno già lanciato prodotti AI e altre come il fornitore di servizi di segnali di trading AltSignals che stanno già lavorando su prodotti AI.

Il capogruppo di maggioranza al senato ha già convocato un gruppo bipartisan di senatori per lavorare alla legislazione. Il gruppo si è riunito mercoledì.

Schumer afferma inoltre che il suo staff ha anche incontrato circa 100 amministratori delegati, accademici e scienziati nel campo dell’IA. Nelle sue osservazioni di apertura all’aula del Senato giovedì, Schumer ha affermato che non c’era tempo per sprecare o ritardare o sedersi, ma allo stesso tempo ha notato che non vogliono elaborare una legislazione imperfetta.

Cosa significa la spinta legislativa per i progetti di intelligenza artificiale come ActualizeAI di AltSignals?

La rara spinta legislativa di Schumer arriva mentre prodotti di intelligenza artificiale potenzialmente rivoluzionari come il chatbot di intelligenza artificiale lanciato di recente ChatGPT cercano di imitare il comportamento umano. Questi strumenti hanno sollevato preoccupazioni circa la fornitura di informazioni fuorvianti, la diffusione di falsità, l’interruzione di posti di lavoro e la violazione delle protezioni del copyright.

La scorsa settimana, il CEO di OpenAI, Sam Altman, la società che ha creato ChatGPT, ha dichiarato a un panel del Senato che l’intervento del governo sarà cruciale per prevenire i rischi di sistemi di intelligenza artificiale sempre più potenti. Il CEO ha detto:

“Con l’avanzare di questa tecnologia, comprendiamo che le persone sono ansiose di come potrebbe cambiare il modo in cui viviamo. Lo siamo anche noi.”

Altman ha raccomandato la creazione di un’agenzia statunitense o globale per concedere in licenza potenti sistemi di intelligenza artificiale e revocare la licenza se la conformità non viene soddisfatta.

Mentre la spinta legislativa di Schumer avrà un impatto sulle aziende che lavorano su prodotti di intelligenza artificiale, si prevede che si concentrerà principalmente su quei prodotti che mirano a imitare atti umani come parlare, inviare messaggi di testo, scrivere, ecc. Ciò significa che prodotti come ActualizeAI sviluppati da AlSiignals probabilmente non potrebbero sentire molto di un impatto.

Cosa rende ActualizeAI di Altsignals diverso?

AltSignals fornisce segnali di trading e sviluppa indicatori tecnici basati su algoritmi per aiutare i trader dei mercati finanziari a trarre profitto dai movimenti dei prezzi dal 2017. Ha iniziato inviando segnali di trading di criptovalute prima di espandersi a CFD, azioni e segnali di trading Forex.

Attualmente, AltSignals fornisce analisi e coach fondamentali e tecnici e aiuta i clienti a piazzare operazioni e trarre profitto dalle operazioni. Utilizza un indicatore tecnico chiamato AltAlgo Indicator per generare segnali di trading.

L’indicatore AltAlgo attualmente utilizza più strategie di trading e indicatori tecnici per identificare le opportunità di trading e avvisa gli utenti di AltSignals quando appare una buona opportunità di trading.

Tuttavia, Altsignals sta cercando di sfruttare la tecnologia AI per migliorare l’efficienza dei suoi servizi e sta attualmente lavorando su un algoritmo basato su AI. L’algoritmo AI prenderà l’algoritmo con le migliori prestazioni, incluso l’indicatore AltAlgo, e lo utilizzerà per creare una suite di prodotti AI, uno dei quali è ActualizeAI alimentato dalla criptovaluta ASI.

Dovrei investire in AltSignals?

Bene, ci sono diversi fattori da considerare quando si investe in un progetto di criptovaluta, specialmente quando il progetto è nuovo.

Uno, e forse il fattore più importante, è la ricerca di un progetto crittografico legittimo. Un modo per determinare se un progetto è legittimo è determinare se la società madre è affidabile e ha una solida esperienza di risultati.

AltSignals è operativo da cinque anni e ha una comprovata esperienza nel settore dei segnali di trading; nel senso che è un’azienda affidabile. Le informazioni sul sito Web di AltSignals mostrano che i segnali Binance Spot e Futures di AltSignals, nonché i segnali Forex, sono stati costantemente redditizi mese dopo mese con una precisione superiore al 50%.

Si prevede che l’accuratezza di questi segnali aumenterà considerevolmente una volta che l’algoritmo ActualizeAI sarà completato e integrato nella piattaforma, cosa che renderà AltSignals tra i migliori fornitori di segnali di criptovaluta e Forex trading probabilmente creando un aumento della domanda e del prezzo del token ASI.

La criptovaluta ASI è attualmente in fase di prevendita e puoi acquistarla qui.