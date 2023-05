La crescita economica degli Stati Uniti sta rallentando mentre continuano le preoccupazioni per gli immobili commerciali (CRE), il tetto del debito e le banche regionali. Di conseguenza, dopo aver aumentato i tassi di interesse da quasi zero al 5% quest’anno, diversi funzionari della Fed che hanno parlato di recente sono aperti all’idea di sospendere gli aumenti. Se ciò accade, potrebbe avere implicazioni positive su azioni e criptovalute come AltSignals (ASI).

La Fed probabilmente sospenderà gli aumenti dei tassi

Gli Stati Uniti stanno andando incontro a un triplo colpo di scena. Nel settore immobiliare, il settore commerciale sta affrontando uno dei peggiori periodi mai registrati. I dati mostrano che il rapporto tra gli uffici vacanti è aumentato notevolmente negli ultimi mesi.

Di conseguenza, la maggior parte dei CRE Reit come SL Green, Boston Properties e Simon Property Group hanno recentemente visto crollare i prezzi delle loro azioni. Con l’avvicinarsi delle scadenze del debito, è probabile che altre società immobiliari commerciali cessino presto l’attività.

Gli Stati Uniti stanno anche vedendo aumentare il numero di fallimenti mentre la liquidità nel settore bancario si restringe e le persone trasferiscono i propri fondi in fondi del mercato monetario. Alcune delle aziende più importanti che hanno presentato istanza di fallimento sono la Silicon Valley Bank, Vice Media e Bed Bath and Beyond, tra le altre.

Nel frattempo, la questione del tetto del debito continua mentre Democratici e Repubblicani mantengono la loro linea dura. I repubblicani hanno insistito sul fatto che accetteranno di alzare il limite del debito del paese se l’amministrazione Biden si impegna a sostanziali tagli alla spesa. I colloqui tra le due parti dovrebbero riprendere questa settimana.

Pertanto, alla luce di tutto ciò, diversi funzionari della Fed hanno sostenuto una mossa per sospendere i rialzi dei tassi a giugno. In una dichiarazione, Neel Kashkari della Fed di Minneapolis ha affermato che stava valutando la possibilità di sostenere la rinuncia a un aumento dei tassi nella prossima riunione. Ha detto:

“Il costo per non far scendere l’inflazione al 2% è molto più alto per Main Street rispetto al costo per ridurla al 2%. Quindi preferirei sbagliare per essere un po’ hawkish piuttosto che pentirmene ed essere stato troppo accomodante.

Anche altri funzionari della Fed come Raphael Bostic e Richard Clarida hanno sostenuto la sospensione degli aumenti dei tassi. E Jay Powell, il presidente della Fed, ha affermato che la banca probabilmente non salirà così in alto come aveva previsto.

Le conseguenze per AltSignals

Un cambio di tono da parte della Federal Reserve avrà un impatto positivo su AltSignals e altre criptovalute. Per cominciare, AltSignals è un’azienda redditizia che fornisce segnali di trading a migliaia di persone da tutto il mondo. L’azienda opera nel settore dal 2017.

Ora, AltSignals sta lavorando per cambiare la propria attività passando all’intelligenza artificiale. Mira ad abbracciare il concetto di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per elaborare queste informazioni.

Come parte di questa transizione, gli sviluppatori stanno effettuando una vendita di token che ha già raccolto fondi per oltre 765.000$. Ciò rappresenta il 70,88% del suo obiettivo di 1,08 milioni di dollari. Con ogni token venduto per 0,015$, ci sono possibilità che questa fase della vendita di token finisca presto.

Dopo la vendita del token, gli sviluppatori lanceranno il token in exchange popolari come Uniswap e MEXC dove le persone possono comprarlo e venderlo. A giudicare dalla recente performance di nuove criptovalute come Pepe e Milady Meme Coin, è probabile che il token ASI aumenti quando diventa pubblico.

Storicamente, le criptovalute come BTC ed ETH tendono ad andare bene quando la Fed è un po’ accomodante. Un buon esempio di ciò è ciò che abbiamo visto durante la pandemia di Covid-19, quando i prezzi della maggior parte dei token e di altri asset sono aumentati. Pertanto, con più funzionari della Fed che diventano accomodanti, c’è la possibilità che le criptovalute aumentino. A differenza delle monete meme come Pepe e Milady, AltSignals ha un’utilità dietro di sé poiché è già redditizia e ha migliaia di clienti, come puoi vedere in questa pagina di Trustpilot.