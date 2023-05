Previsioni del prezzo delle azioni Canoo: non comprare il calo mentre i rischi aumentano

Il prezzo delle azioni Canoo ( NASDAQ: GOEV ) si aggira vicino al livello più basso mai registrato mentre continuano le preoccupazioni per il futuro dell’azienda. Le azioni sono state scambiate a $ 0,6700 venerdì, pochi punti sopra il minimo storico di $ 0,50. È crollato di oltre il 97% dal suo punto più alto nel dicembre 2020.

Per quanto tempo Canoo può rimanere a galla?

La storia recente nel settore dei veicoli elettrici mostra che costruire un’azienda redditizia da zero è sostanzialmente costoso e ad alta intensità di capitale. La maggior parte delle aziende che producono veicoli elettrici devono ancora diventare redditizie.

Ad esempio, Rivian, il famoso produttore di autocarri, ha perso oltre 12 miliardi di dollari negli ultimi tre anni. Allo stesso modo, Lucid, che è sostenuto dall’Arabia Saudita, è crollato di oltre 4 miliardi di dollari negli ultimi anni.

Anche le grandi case automobilistiche come Ford e General Motors hanno perso miliardi di dollari nelle loro società di veicoli elettrici. I risultati più recenti hanno mostrato che Ford stava perdendo oltre $ 60.000 per ogni veicolo elettrico venduto. La società prevede inoltre di perdere oltre $ 3 miliardi nel suo segmento EV quest’anno.

Pertanto, è probabile che le aziende più piccole del settore facciano fatica a realizzare un profitto a lungo termine. Questo spiega perché la maggior parte di loro come Canoo, Lordstown Motors e Nikola hanno visto crollare le loro azioni.

Canoo, una piccola azienda che ha visto aumentare le sue perdite negli ultimi anni. La perdita netta è passata da oltre $ 76,2 milioni nel 2018 a oltre $ 487 milioni nel 2022. E il suo denaro sta finendo considerando che la società ha chiuso il trimestre con $ 6,7 milioni in contanti e investimenti a breve termine. Utilizzando la vendita di obbligazioni convertibili, la società ha accesso a circa 69,7 milioni di dollari.

Questi fondi non sono sufficienti a causa di come l’azienda sta spendendo i suoi fondi. Ad esempio, i suoi costi di ricerca e sviluppo nel primo trimestre sono stati di $ 47,1 milioni, mentre le spese SG&A sono state di $ 29,8 milioni. Pertanto, mentre la società sta riducendo le proprie spese, si teme che questi tagli non saranno sufficienti.

Previsioni del prezzo delle azioni Canoo

Grafico GOEV di TradingView

Il prezzo delle azioni Canoo ha registrato una forte tendenza al ribasso dal 2022. Si aggira leggermente al di sopra dell’importante livello di supporto di $ 0,5405, il livello più basso mai registrato. Il volume ha continuato a diminuire mentre le bande di Bollinger si sono ridotte. È passato alle medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni.

Pertanto, a meno che non ci sia uno short-squeeze, è probabile che le azioni continuino a scendere mentre i venditori mirano al supporto chiave a 0,5405$. Un calo al di sotto di questo prezzo probabilmente vedrà le azioni scivolare sotto $ 0,50. Inoltre, vale la pena notare che la società dovrà disporre di un frazionamento azionario per conformarsi alle regole di quotazione del Nasdaq.