Il prezzo delle azioni HEPA è aumentato, ma attenzione a questo evidente rischio Hepion

Il prezzo delle azioni di Hepion Pharmaceuticals ( NASDAQ: HEPA ) è diventato parabolico lunedì dopo che la società ha fatto un annuncio importante sul suo processo intermedio. Le azioni sono balzate di oltre il 110% e hanno raggiunto un massimo di $ 19,66, il livello più alto dal 17 gennaio. Quindi, Hepion è un buon titolo farmaceutico da acquistare?

Prova Hepion Pharmaceuticals

Una delle più grandi notizie farmaceutiche di questa settimana è arrivata da Hepion Pharmaceutical. In una dichiarazione, Hepion Pharmaceuticals ha annunciato che il farmaco rencofilstat ha raggiunto gli obiettivi iniziali del suo studio intermedio. Rencofilstat è una steatoepatite analcolica che mira a ridurre l’accumulo di grasso nel fegato di una persona, una condizione pericolosa.

Secondo la società, lo studio ha mostrato che i pazienti hanno visto un miglioramento della funzionalità epatica dopo quattro mesi di trattamento tra i pazienti con stadio 3 di fibrosi epatica. Il farmaco ha anche raggiunto altri importanti endpoint nel danno epatico, nell’alanina e nei biomarcatori, tra gli altri. La maggior parte di questi benefici è stata osservata nella dose di 225 mg. Il comunicato ha aggiunto :

“La nostra migliore comprensione di quali soggetti rispondono meglio a rencofilstat può essere immediatamente applicata per aumentare la probabilità di successo del nostro studio di biopsia accoppiata ASCEND-NASH più ampio e più lungo”.

Pertanto, il prezzo delle azioni HEPA è salito poiché gli investitori prevedono che il farmaco dell’azienda sarà approvato una volta completati i test.

Probabile diluizione delle azioni HEPA

Hepion Pharmaceuticals è ancora un’azienda altamente rischiosa su cui investire nonostante i risultati positivi. Per prima cosa, l’azienda, che è pre-revenue, ha visto aumentare le sue perdite. La sua perdita netta è passata da oltre $ 7 milioni nel 2019 a oltre $ 42,2 milioni nel 2022. Queste perdite sono aumentate con l’aumento dei costi di ricerca e sviluppo (R&S) dell’azienda.

La sfida per le azioni HEPA è che il bilancio della società non è in buona forma per ora. Ciò è previsto poiché la società sta solo spendendo denaro senza realizzare alcun reddito. I suoi investimenti in contanti e a breve termine sono scesi da $ 91 milioni nel 2021 a $ 51,2 milioni nel 2022. I risultati più recenti mostrano che la società aveva $ 43 milioni.

Pertanto, sospetto che la società avrà bisogno di raccogliere capitali per portare a termine le prossime fasi di test e sviluppo. Hepion ha una storia di diluizione degli azionisti poiché il numero di azioni in circolazione è passato da 248.000 nel 2020 a quasi 4 milioni ora.

Pertanto, la società potrebbe decidere di utilizzare l’attuale aumento delle azioni per raccogliere più capitale. L’altro rischio è che l’azienda sia ancora lontana dal lancio del suo farmaco. Pertanto, è probabile che lo slancio in corso svanisca presto.