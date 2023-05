Le azioni di Yelp Inc ( NYSE: YELP ) hanno aperto questa mattina in rialzo di circa il 10% dopo che un investitore attivista ha rivelato una partecipazione considerevole nell’operatore del sito web di raccomandazioni.

TCS vuole che Yelp si fonda con Angi

Martedì, TCS Capital Management ha spinto la società con sede in California a esplorare opzioni strategiche, inclusa una possibile vendita. L’hedge fund possiede oltre il 4,0% di Yelp.

Anche Eric Semler (presidente di TCS) vede una fusione con Angi come una valida risorsa per la società di servizi Internet. Nella sua lettera alla direzione, ha scritto:

In qualità di ex membro del consiglio di amministrazione e investitore di lunga data in Angi, credo che una combinazione di Yelp e Angi produrrebbe enormi sinergie di entrate e risparmi sui costi.

La suddetta fusione, ha aggiunto Semler, potrebbe vedere le azioni di Yelp più del doppio da qui a circa $ 70.

Le azioni di Yelp sono aumentate questo mese

È interessante notare, tuttavia, che le azioni di Yelp hanno guadagnato un enorme 35% nelle ultime tre settimane.

Nella sua lettera, Semler ha anche sollevato un problema con il CEO Jeremy Stoppelman, che ha affermato di essere stato sovracompensato nonostante una lunga storia di cattive esecuzioni. Secondo un portavoce dell’azienda:

Yelp mantiene un dialogo attivo con i nostri azionisti e apprezza il feedback costruttivo sulla nostra attività e sui modi per creare valore.

All’inizio di questo mese, Yelp Inc ha riportato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre che hanno facilmente superato le stime di Street. Ora prevede che le entrate scenderanno tra $ 1,3 miliardi e $ 1,32 miliardi quest’anno. Wall Street ha attualmente un rating “hold” sulla società quotata a New York.