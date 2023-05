Prospettive USD/KRW: quale futuro per il won sudcoreano?

Il tasso di cambio USD/KRW è salito dopo l’ultima decisione sui tassi d’interesse della Bank of Korea (BoK). È balzata a un massimo di 1.327, il livello più alto dal 19 maggio. La coppia è balzata di oltre l’1,50% dal livello più basso di questa settimana mentre l’indice del dollaro USA (DXY) sale.

Decisione sui tassi della Bank of Korea

La Bank of Korea ha concluso la sua riunione di politica monetaria di due giorni e ha deciso di lasciare intatti i tassi di interesse per il quarto mese. In una dichiarazione, la banca ha deciso di lasciare intatti i tassi di interesse al 3,50%, che era comunque superiore al minimo pandemico dello 0,50%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Anche la Bank of Korea ha deciso di abbassare la sua proiezione di crescita per l’anno. Si prevede che l’economia crescerà dell’1,4% rispetto alla stima precedente dell’1,6%. Ha inoltre mantenuto l’obiettivo di inflazione per l’anno al 3,5%.

https://www.youtube.com/watch?v=8vB1NMGMPQ0

L’economia sudcoreana ha perso slancio negli ultimi mesi. Come ho scritto qui , questo rallentamento è avvenuto principalmente a causa di un rallentamento della tecnologia settore. Ad esempio, Samsung, la più grande azienda della Corea del Sud, ha annunciato che i suoi profitti sono scesi al livello più basso degli ultimi 14 anni.

Samsung è una parte importante dell’economia della Corea del Sud, dove rappresenta circa il 18,3% dell’economia del paese. Inoltre, altre società del paese come LG Electronics e SK Group hanno registrato un calo delle entrate. Dati recenti mostrano che le esportazioni e le importazioni della Corea del Sud sono crollate.

I dati recenti mostrano che l’economia globale non sta andando bene, il che sta avendo un impatto sull’economia sudcoreana. Il FMI ha affermato che l’economia rallenterà al 2,8% quest’anno dopo essere cresciuta del 3,4% nell’anno precedente. Questo è importante poiché l’economia sudcoreana dipende dal commercio globale.

Il tasso di cambio USD/KRW sta anche reagendo alla probabilità di un default degli Stati Uniti se Democratici e Repubblicani non riescono a raggiungere un accordo.

Previsioni USD/KRW

Grafico USD/KRW di TradingView

Negli ultimi giorni il cambio da dollaro statunitense a won sudcoreano ha avuto una lenta tendenza rialzista. Si è spostato leggermente al di sopra del punto di resistenza chiave a 1.327,50, il punto più alto di marzo. La coppia si è spostata al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni (MA). Il Relative Strength Index (RSI) si è spostato sopra il punto neutro a 50.

Pertanto, la coppia USD/KRW probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a 1.342, il punto più alto del 16 maggio. Un calo al di sotto del supporto a 1.320 invaliderà la visione rialzista.