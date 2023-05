Wedbush vede ancora due minacce per le azioni Nvidia

Wedbush Securities continua a vedere almeno alcune minacce per Nvidia Corporation ( NASDAQ: NVDA ) anche dopo aver pubblicato previsioni straordinariamente forti per il trimestre in corso.

Il caso accomodante per le azioni Nvidia

Il colosso dei semiconduttori prevede che le sue entrate si aggireranno a circa $ 11 miliardi nel suo secondo trimestre finanziario, come riportato da Invezz qui.

In confronto, gli analisti erano solo a $ 7,17 miliardi. Eppure, Matthew Bryson di Wedbush ha detto oggi su “ Street Signs Asia ” della CNBC:

I giocatori del cloud stanno lavorando alla creazione del proprio silicio (Google, Amazon, Facebook). Quei grandi clienti che desiderano utilizzare il proprio silicio per alcuni dei loro carichi di lavoro interni potrebbero pesare sul mercato.

L’analista ha attualmente un obiettivo di prezzo di $ 290 sulle azioni Nvidia che suggerisce un ribasso di circa il 25% da qui.

La concorrenza aggiunta potrebbe essere una minaccia

Nel primo trimestre, tuttavia, Nvidia ha registrato un calo del 38% dei ricavi della sua divisione giochi su base annua.

Matthew Bryson di Wedbush Securities definisce la concorrenza, in particolare di società del calibro di Advanced Micro Devices Inc ( NASDAQ: AMD ), come una possibile minaccia anche per le azioni Nvidia.

L’altro giocatore che ha ottenuto una certa trazione è AMD che, ad oggi, ha conquistato quote nel mercato dei supercomputer. Se [quello] inizia a filtrare, AMD è l’altro a cui prestare attenzione qui.

All’inizio di questo mese, AMD ha anche riportato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre che sono stati leggermente migliori del previsto. Anche le azioni della società con sede in California sono in rialzo questa mattina sulla scia degli ottimi risultati di Nvidia.