Il prezzo di Metacade è sceso bruscamente dal suo livello più alto di quest’anno. Secondo TradingView, MCADE era scambiato a 0,021$, il che significa che è sceso di oltre il 13% rispetto al livello più alto di quest’anno. Ecco alcuni dei principali motivi per investire in MCADE oggi.

L’accordo sul debt ceiling si avvicina

Uno dei motivi principali per cui Metacade è sceso di recente è la questione del debt ceiling negli Stati Uniti. Negli ultimi giorni Democratici e Repubblicani hanno portato avanti delle trattative in merito al tetto del debito. Durante questi colloqui, le due parti sono state in disaccordo, ognuna con condizioni molto rigide.

I democratici sono favorevoli a un accordo sul tetto del debito chiaro, mentre i repubblicani hanno posto diverse condizioni fondamentali, tra cui il taglio della spesa pubblica. La scadenza per questi negoziati è il 1 giugno, quando Janet Yellen ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti finirà i soldi.

Le conseguenze del mancato accordo sono terribili poiché significherebbe che gli Stati Uniti sarebbero inadempienti ai propri obblighi. Inoltre, il paese ha un debito di 31 trilioni di dollari. Questo spiega perché le azioni, le materie prime e le criptovalute sono scese di recente.

Ora, ci sono segnali che indicano che le due parti stanno facendo progressi e gli Stati Uniti non andranno in stallo. Biden ha accettato alcune delle priorità del GOP come limitare la spesa ai livelli del 2022 e ridurre la burocrazia nelle autorizzazioni energetiche negli Stati Uniti.

Pertanto, poiché le attività sono diminuite a causa del rischio di insolvenza, è probabile che si riprendano se c’è un accordo. In quanto tale, Metacade potrebbe saltare a causa di queste macro notizie. Allo stesso modo, probabilmente aumenterà se la Fed deciderà di terminare o sospendere i suoi aumenti dei tassi di interesse.

Catalizzatori chiave di Metacade

L’altro motivo per cui il prezzo di Metacade è un buon investimento è che ha diversi catalizzatori in arrivo nei prossimi mesi. In primo luogo, secondo il white paper di Metacade, gli sviluppatori si sono impegnati a fornire più annunci di scambio quest’anno. Lo hanno già elencato su MEXC, BitMart e Uniswap, come abbiamo scritto qui.

A causa della sua popolarità, Metacade sarà probabilmente elencato in altri exchange come Coinbase, Binance, OKX e Huobi. Storicamente, i prezzi delle criptovalute tendono a salire quando vengono quotate su un’exchange importante.

L’altro catalizzatore è che gli sviluppatori hanno collaborato con un noto marchio per costruire il gioco che sarà lanciato quest’anno. Storicamente, le criptovalute tendono sempre ad aumentare di valore in vista di eventi e news del settore.

Correlazione con le criptovalute

L’altro motivo per cui il prezzo di MCADE aumenterà probabilmente è a causa della correlazione della criptovaluta. Una rapida occhiata al mercato delle criptovalute mostra che anche la maggior parte delle valute digitali si è ritirata di recente. Bitcoin è sceso da 31.000$ a 27.000$. Lo stesso vale per altre criptovalute come Solna e Cardano.

Questo calo è dovuto principalmente alla questione del tetto del debito e ai rischi che comporta per l’economia. Ora, con l’accordo all’orizzonte, è probabile che anche la maggior parte delle monete digitali si riprenda. Se ciò accade, Metacade sarà probabilmente un beneficiario. Tuttavia, ci sono diversi rischi legati nell’investire in Metacade. Ad esempio, c’è il rischio che il token abbia prestazioni inferiori durante l’inverno, come già dimostrato dalla maggior parte delle criptovalute negli anni passati. Inoltre, c’è il rischio che il gioco Metacade non sia un successo dopo il lancio.