Metacade (MCADE) sta iniziando a farsi notare dopo il rallentamento di maggio. Dopo aver raggiunto un prezzo massimo di 0,045$ in precedenza, MCADE aveva mostrato una solida forza rialzista che era stata anticipata una volta che il token era stato quotato in borsa. Un calo del prezzo a 0,016$ ha dato agli investitori che avevano perso il decollo anticipato per entrare e cavalcare un nuovo slancio rialzista. Il prezzo di MCADE è ora di 0,024$, un guadagno sostanziale dell’8% in 24 ore. Ciò precede il lancio di Metacade Lite, previsto tra tre giorni.

La Cina sostiene l’innovazione del Web 3.0

La Cina è pronta ad abbracciare e supportare l’innovazione nel settore Web 3.0. Rapporti locali indicano che Pechino ha presentato un white paper che enfatizza il ruolo della tecnologia Web 3.0. Il white paper ha sottolineato l’inevitabile futuro del Web 3.0, con le autorità entusiaste di sostenere il settore.

Il supporto della Cina al Web 3.0 è positivo per il settore e per le nuove innovazioni come Metacade. Le autorità del paese asiatico hanno intrapreso ampie repressioni del settore nel 2021, con i minatori in fuga verso altre giurisdizioni. Essendo una delle principali economie, i rapporti positivi potrebbero introdurre ottimismo intorno alle risorse digitali e stimolare l’innovazione e l’adozione dei progetti Web 3.0 esistenti.

Metacade, una community arcade che cambia il panorama dei giochi Web 3.0

L’idea di avere una sala giochi di proprietà della comunità potrebbe aver attraversato le menti degli investitori nel Web 3.0. Metacade ha reinventato questa idea per costruire una piattaforma che da allora è diventata popolare tra i giocatori, gli sviluppatori e gli investitori del Web 3.0.

Metacade è stato creato per riunire una comunità con interessi comuni per condividere, connettersi e collaborare virtualmente. Lo fanno mentre guadagnano in vari modi, tra cui competere nei giochi, dare feedback sui progetti e lavorare su opportunità di concerti.

L’economia della sala giochi è stata coniata per creare una comunità di gioco Web 3.0 fiorente e autosufficiente. Gli investitori possono ricevere finanziamenti per i loro progetti attraverso il fondo Metagrants, mentre gli sviluppatori beneficiano delle funzionalità di test del gioco sulla piattaforma. Gli utenti possono anche partecipare a tornei per guadagnare il token MCADE.

Sulla piattaforma di Metacade sono presenti anche pubblicità, annunci di lavoro e un launchpad che verrà utilizzato per generare entrate aggiuntive per la piattaforma. Ciò è orientato a rendere Metacade una piattaforma autosufficiente, con molti che si aspettano che sia l’ingrediente del suo successo.

Previsione su Metacade, mentre la piattaforma principale si avvicina al lancio

Il conto alla rovescia di Metacade Lite è attivo e mancano solo 3 giorni. Nell’ultima intervista, Russell Bennett, CEO di Metacade, si è preso del tempo per spiegare Metacade Lite come il lancio previsto della piattaforma principale. Il lancio accelererà la capacità di Metacade di raggiungere i suoi traguardi, incluso il riunire la sua comunità.

Il lancio di Metacade Lite è molto atteso, dato che il token nativo è diventato popolare, grazie alle quotazioni di Uniswap, BitMart e MEXC Global. Gli ultimi guadagni di prezzo spiegano potenzialmente l’entusiasmo. Ma il prezzo dovrebbe continuare a salire?

La prevendita di Metacade si è conclusa a 0,020$ nella fase finale. Una forte domanda per il token ha aiutato il token a più che raddoppiare a oltre 0,045$. La regola empirica è che MCADE rivendicherà il suo massimo precedente man mano che sblocca una maggiore domanda sugli exchange. Ciò potrebbe consentire al prezzo di aumentare di 10 volte come previsto dagli analisti quando il token era in prevendita. L’imminente Metacade Lite potrebbe essere il catalizzatore di un aumento dei prezzi in quanto sottolinea l’impegno dei fondatori del progetto per raggiungere le pietre miliari che hanno reso popolare MCADE.

Dovresti acquistare MCADE prima di Metacade Lite?

Si dice che le occasioni bussino una sola volta nella vita e Metacade potrebbe essere una di queste. Il token ha visto un aumento della domanda intorno a importanti sviluppi. La prevendita è stata in gran parte un successo poiché il token è andato rapidamente esaurito. La domanda è salita di nuovo alle stelle quando il token è stato quotato su Uniswap. Con questa tendenza dei prezzi, potrebbe essere il momento giusto per acquistare MCADE, poiché Metacade Lite potrebbe ispirare una nuova ondata rialzista.