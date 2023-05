Gli analisti prevedono che l’intelligenza artificiale sarà fondamentale per il futuro dell’evoluzione del lavoro e delle applicazioni del settore. Ciò spiega in gran parte perché i nuovi arrivati, come ChatGPT, stanno rapidamente guadagnando popolarità.

Realizzando questo potenziale, AltSignals vuole attingere al potere dell’intelligenza artificiale per segnali di trading generali con maggiore qualità e percentuale di vincita. Gli investitori sanno quanto sia importante l’intelligenza artificiale per il trading, e la prevendita del token $ASI di AltSignals, che alimenterà un servizio di trading di intelligenza artificiale, terminerà presto. La disponibilità dei token rimanenti è inferiore al 22% prima della fine della prevendita, il che significa che c’è molta aspettativa verso a questo token.

Cos’è AltSignals?

AltSignals (ASI) è un servizio di segnali di trading istituito nel Regno Unito nel 2017. È guidato da un team di trader esperti che coprono forex, azioni e criptovalute. Da quando AltSignals è stato creato, la sua popolarità è cresciuta grazie a segnali di trading di qualità. Il servizio vanta un tasso medio di precisione del segnale del 64% in oltre 3.782 segnali generati.

Anche la community di AltSignals è cresciuta. Il servizio conta oltre 52.000 trader su Telegram, di cui oltre 1400 nel gruppo VIP. La community ha valutato AltSignals 4.9/5 su Trustpilot, rendendo il servizio di segnali uno dei più affidabili secondo i trader.

Come AltSignals sta cambiando il settore

In linea con una forte domanda per il suo servizio di segnali di trading, AltSignals sta innovando e incorporando l’intelligenza artificiale nelle sue operazioni. La società sta lanciando un servizio di segnale guidato dall’intelligenza artificiale chiamato ActualizeAI. Il team di AltSignals ritiene che l’intelligenza artificiale darà alla piattaforma un vantaggio con l’elaborazione dei dati in tempo reale, la modellazione predittiva, l’apprendimento automatico e l’analisi sentimentale. Sebbene i trader abbiano già sperimentato l’intelligenza artificiale, ActualizeAI è il primo nel suo genere a integrare la crittografia in un servizio di trading.

$ASI sarà un token crypto la cui proprietà conferirà diritti ai trader in ActualizeAI. I trader possono utilizzare $ASI per votare sulla governance. Ma lo scopo principale del token è dare un senso di appartenenza a una community di trader. Possedere $ASI significa che gli investitori possono accedere a segnali di trading perpetui dall’esperto team di AltSignals per aumentare i propri guadagni. È anche un’opportunità per affinare le proprie capacità di trading, poiché ci sono tornei di trading in cui i trader possono partecipare e vincere $ASI.

Altre opportunità con $ASI includono l’accesso anticipato ed esclusivo alle future prevendite e all’AI Members Club. I membri del club AI guadagnano $ASI per fornire idee e feedback sui prodotti ActualizeAI.

AltSignals aumenterà del 1000% nel 2023?

È troppo presto per fare una previsione di questa portata per AltSignals. Il token è ancora in prevendita, con una valutazione di 0,015$. Dalla passata azione sui prezzi dei token che testimoniano una domanda anticipata in prevendita, i valori salgono alle stelle di oltre 10 volte una volta che il token viene elencato negli exchange.

$ASI dovrebbe essere quotato sul primo exchange, Uniswap, nel secondo trimestre. Nello stesso momento, il team cercherà anche di assicurarsi nuove partnership, aggiornare l’attuale AltAlgo™ a un servizio di trading automatizzato e molti altri progetti. Pertanto, questa volta potrebbero essere sbloccati molti potenziali, il che aiuterà il prezzo di $ASI a salire alle stelle. Pertanto, un aumento del prezzo del 1000% è una possibilità entro la fine dell’anno.

Un’altra cosa che rende possibile un aumento del prezzo del 1000% per $ASI è che ha già una comunità di trader di supporto. Il fatto che non stia partendo da zero rende il potenziale di fallimento molto basso. La comunità potrebbe offrire la spinta iniziale necessaria per il successo di ActualizeAI e $ASI.

Qual è il momento giusto per acquistare $ASI?

Non c’è il momento giusto per comprare $ASI. Tuttavia, acquistarlo durante la prevendita offre la possibilità di acquisire un token a basso prezzo e ottenere un potenziale guadagno 10 volte superiore. Ciò significa che i rendimenti sono più alti nell’investire ora rispetto a quando il token è aumentato di valore sugli exchange.