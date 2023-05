Prezzo azioni ZIM Integrated Shipping: la trama si infittisce

Il prezzo delle azioni ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) è crollato dopo che la società ha annullato il suo dividendo mentre il settore delle spedizioni si ritrae. Le azioni sono crollate a un minimo di $ 12,95, il livello più basso dal 26 gennaio. Le sue azioni sono diminuite di oltre il 37% rispetto al livello più alto di questo mese. In tutto, le azioni sono scese di quasi il 70% rispetto ai massimi del 2022.

ZIM Integrated, una delle più grandi aziende nel settore dei trasporti marittimi, ha fatto notizia dopo aver prodotto utili deboli. In una dichiarazione, la società ha affermato che le sue entrate nel primo trimestre sono state di $ 1,4 miliardi rispetto ai precedenti $ 3,7 miliardi. Il costo medio del container è sceso del 64% a $ 1.390.

Allo stesso tempo, il free cash flow è stato di 142 milioni di dollari rispetto ai precedenti 1,5 miliardi di dollari. Il suo debito totale è aumentato di 307 milioni di dollari, mentre il numero di container trasportati è sceso a 769.000 durante il trimestre. Come ho scritto in questo articolo , ZIM Integrated Shipping ha riportato una grossa perdita, spingendola ad annullare il suo dividendo. Diceva :

“Data la perdita netta che abbiamo registrato in questo trimestre, in base alla nostra politica sui dividendi per distribuire dal 30% al 50% del nostro reddito netto annuo in rate trimestrali, non distribuiamo dividendi in questo trimestre”.