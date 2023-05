Guadagni Q1 di Salesforce: “uno dei migliori rischi-rendimenti nel software”

Le azioni di Salesforce Inc (NYSE: CRM) stanno scendendo in orari prolungati anche se la società cloud ha riportato risultati da battere sul mercato per il suo primo trimestre finanziario.

Conviene acquistare azioni Salesforce?

L’azione dei prezzi è particolarmente intrigante poiché anche i dirigenti hanno alzato la guida. Ora prevedono un record di $ 7,41 per azione a $ 7,43 per azione di utili quest’anno.

A tal fine, l’analista senior di Wedbush Securities Dan Ives vede il ritiro dopo l’orario di lavoro come un’opportunità per investire in Salesforce.

Penso che sia solo un altro trimestre nella giusta direzione in termini di margini, in termini di crescita. A mio parere, è [Salesforce] è uno dei migliori rischi-rendimenti là fuori nel software.

Per il trimestre in corso, Salesforce chiede ora circa $ 1,90 per quota di utili rettificati su un massimo di $ 8,52 miliardi di entrate. In confronto, gli analisti erano rispettivamente a $ 1,70 per azione e $ 8,5 miliardi.

Salesforce è un giocatore di intelligenza artificiale

All’inizio di quest’anno, Salesforce ha ridotto il proprio organico del 10% spostando l’attenzione dalla crescita dei ricavi ai margini di profitto (leggi di più).

Oltre ai tagli ai costi, Ives si aspetta che anche l’intelligenza artificiale sia un vantaggio significativo per il titolo Salesforce. Su ” Closing Bell ” della CNBC, ha detto:

Benioff è uno dei migliori nell’esecuzione. Hai una base installata che non ha eguali. E ora, con Slack, Tableau e AI, alla fine potrebbe essere un’opportunità incrementale di $ 4,0 miliardi per Salesforce.

L’analista di Wedbush è fiducioso che il titolo cloud potrebbe facilmente raggiungere $ 260, un obiettivo di prezzo che suggerisce un rialzo di quasi il 25% da qui.

Istantanea degli utili del primo trimestre di Salesforce

Guadagnato $ 199 milioni rispetto ai $ 28 milioni di un anno fa

Anche l’utile per azione è passato da 3 centesimi a 20 centesimi

L’EPS rettificato è stato stampato a $ 1,69 secondo il comunicato stampa sugli utili

Le vendite sono aumentate dell’11% su base annua a 8,25 miliardi di dollari

Il consenso è stato di $ 1,61 per azione su $ 8,18 miliardi di entrate

Il margine operativo (adj) è migliorato di 10 punti percentuali al 27,6%

La società con sede in California ha chiuso il trimestre con $ 24,1 miliardi di obblighi di prestazione rimanenti, in aumento del 12% rispetto allo scorso anno. Le azioni di Salesforce sono ora aumentate di quasi il 60% per l’anno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI