Top Financial stock price: è questo uno schema di pump and dump?

Martedì il prezzo delle azioni TOP Financial ( NASDAQ: TOP ) è salito di oltre il 22% poiché gli investitori hanno abbracciato un sentimento di rischio. Le azioni sono balzate a $ 10,37, che era superiore al minimo di questo mese di $ 6,30. Questo prezzo è ancora del 96% al di sotto del livello più alto di quest’anno, con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 296 milioni.

Cos’è TopFinanziario?

Top Financial, ufficialmente conosciuta come Zhong Yang Financial Group, è una misteriosa società cinese che fornisce attività di intermediazione online. Fornisce futures, intermediazione azionaria, intermediazione di opzioni, consulenza e soluzioni di cambio valuta in Cina. I suoi prodotti principali sono 2Go ed Esunny.

Top Financial è un’azienda estremamente piccola. I dati compilati da SeekingAlpha mostrano che il fatturato annuo dell’azienda è sceso a 7,8 milioni di dollari, mentre l’utile netto è stato di 3,5 milioni di dollari. I risultati più recenti dell’azienda sono stati di 5,2 milioni di dollari per i sei mesi fino a settembre 2022. Si tratta di un aumento del 63%, mentre l’utile netto è stato di 2,5 milioni di dollari.

Il prezzo delle azioni Top Financial è salito quest’anno e ha raggiunto il picco di $ 256. Al suo apice, le azioni sono balzate di oltre il 3,532% dal livello più basso di aprile. Questo rally è stato misterioso poiché è avvenuto senza notizie importanti, spingendo la SEC a sospenderlo temporaneamente. Nella sua dichiarazione, la società ha dichiarato:

“La Commissione ha temporaneamente sospeso la negoziazione dei titoli di TOP a causa di attività di mercato recenti, insolite e inspiegabili che sollevano preoccupazioni in merito all’adeguatezza e all’accuratezza delle informazioni disponibili al pubblico”.

La recente performance riporta alla mente AMTD, la società di Hong Kong le cui azioni sono aumentate nel 2022. Da allora, le azioni sono crollate di oltre il 95%, come ho scritto qui.

Uno schema di pompaggio e scarico

Una probabile ragione per la recente impennata del prezzo delle azioni TOP è che questo è solo un altro schema pump-and-dump. Questi schemi funzionano quando le persone individuano una società illiquida, acquistano azioni e poi promuovono le loro acquisizioni. Mentre le azioni salgono, escono, lasciando molti aspiranti investitori a tenere la borsa.

Di recente abbiamo assistito a diversi schemi di pompaggio e scarico. Il miglior esempio di ciò è Bed Bath and Beyond, che ha recentemente dichiarato bancarotta. Le sue azioni sono aumentate durante la frenesia degli investimenti meme e poi sono crollate. Lo stesso vale per altri stock di meme che sono crollati di recente.

L’altro buon esempio sono le società che sono diventate pubbliche tramite SPAC. Molti di loro sono falliti mentre altri come Virgin Galactic sono falliti. In un rapporto di martedì, il WSJ ha affermato che gli addetti ai lavori di queste società hanno venduto azioni per un valore di miliardi di dollari prima del crollo.

Pertanto, alla luce di tutto ciò, non ha senso investire in titoli finanziari Top. È una società straniera con divulgazioni limitate e operazioni discutibili.