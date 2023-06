Lululemon afferma che le sue entrate in Cina sono aumentate del 79% nel primo trimestre

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU) ha appena riportato ottimi risultati per il suo primo trimestre finanziario sulla scia della riapertura dell’economia cinese. Le sue azioni sono aumentate di quasi il 15% in orari prolungati.

Lululemon fa scorta di prospettive forti

Anche lo stock al dettaglio incoraggia l’aumento della guida. Lululemon ora prevede che le vendite saranno comprese tra $ 9,44 miliardi e $ 9,51 miliardi su un massimo di $ 11,94 di utili per azione. In confronto, gli analisti erano rispettivamente a $ 9,37 miliardi e $ 11,60 per azione.

Rispetto al suo massimo da inizio anno, le azioni Lululemon sono già aumentate di oltre il 25%. Tuttavia, potrebbe non essere troppo tardi per investire considerando che l’analista di Citi Paul Lejuez vede un ulteriore rialzo a $ 440. In una recente nota ai clienti, ha detto:

Lululemon non ha segni di rallentamento delle vendite, sottolineando la forza/lo slancio del suo marchio nel suo mercato più grande.

La Cina rimarrà un motore di crescita per LULU

Giovedì, l’azienda di abbigliamento sportivo ha registrato una crescita annualizzata del 13% delle vendite comparabili per il trimestre appena concluso, ben al di sopra delle stime di Street. Secondo l’analista di Citi:

Mentre molti rivenditori che hanno visto un grande aumento delle vendite durante la pandemia hanno visto anche una grande espansione dei margini, LULU ha costantemente investito nella sua attività che guiderà la continua crescita del fatturato nella metà dell’adolescenza.

Lejuez prevede che la Cina costituirà circa il 22% delle vendite annuali totali dell’azienda entro l’anno fiscale 2027 rispetto a solo l’8,0% dello scorso anno. Nel primo trimestre, le sue entrate in Cina sono aumentate del 79%.

Le vendite di DTC, tuttavia, sono aumentate di un 16% più debole del previsto nel primo trimestre, secondo il comunicato stampa sugli utili.

Cifre notevoli nel rapporto sugli utili del primo trimestre di Lululemon

L’utile netto è stato di $ 290,4 milioni rispetto a $ 189,9 milioni di un anno fa

Anche gli utili per azione sono aumentati significativamente da $ 1,48 a $ 2,28

I ricavi sono aumentati del 24% su base annua a $ 2,0 miliardi

Il consenso di FactSet è stato di $ 1,96 per azione su $ 1,92 miliardi di entrate

I margini lordi sono migliorati di 3,6 punti percentuali, meglio del previsto

