Previsioni Nifty 50 e indici Sensex: un altro ostacolo da superare

L’indice Nifty 50 si avvicina al suo massimo storico mentre le azioni indiane, tra cui Adani Enterprises, tornano in scena. L’indice, che è composto dalle migliori società indiane blue-chip, veniva scambiato a ₹ 18.560, pochi punti al di sotto del suo massimo storico di ₹ 18.888. Allo stesso modo, l’indice Sensex veniva scambiato a ₹ 62.637, leggermente al di sotto del suo massimo storico.

Le azioni di Adani Enterprises rimbalzano

Gli indici Nifty 50 e Sensex stanno andando bene, aiutati da Adaani Enterprises. Dopo essere crollato a un minimo di ₹ 1,015 a febbraio, il prezzo delle azioni Adani Enterprises è balzato di oltre il 148%. Altri componenti del conglomerato di Adani come Ports, Total Gas e Transmission si sono tutti ripresi.

Queste azioni hanno fatto bene di recente perché le indagini sulla società da parte delle autorità di regolamentazione indiane non hanno prodotto informazioni sostanziali. A maggio, l’autorità di regolamentazione finanziaria del paese ha lasciato il vuoto nella sua indagine sui collegamenti esteri. L’ottima prestazione di Adani è in linea con la previsione che ho scritto in questo articolo.

Ci sono altre società che hanno contribuito a spingere l’indice Sensex e Nifty più in alto quest’anno. Tata Motors, la società madre di Jaguar Landrover, è balzata del 38% quest’anno. Altre case automobilistiche come Bajaj Auto, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra ed Eicher sono aumentate di oltre il 10% quest’anno.

Per l’indice Sensex, i migliori risultati quest’anno sono ITC, UltraTech Cement, Tech Mahindra, Nestlé India e Maruti Suzuki. Tutte queste azioni sono aumentate di due cifre quest’anno.

Ci sono due ragioni principali per cui le azioni indiane stanno aumentando vertiginosamente quest’anno. In primo luogo, le società stanno reagendo alla forte economia indiana. I dati più recenti mostrano che l’economia è cresciuta del 6,1% nel primo trimestre e gli analisti ritengono che si espanderà di circa il 6,5% quest’anno. Questa crescita la renderà la grande economia più performante.

In secondo luogo, gli indici Nifty 50 e Sensex stanno salendo in sincronia con altri indici globali come Nasdaq 100, Dow Jones e S&P 500.

Previsioni dell’indice Nifty 50

Grafico Nifty 50 di TradingView

L’indice Nifty 50 ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Ora si sta avvicinando all’importante punto di resistenza a ₹ 18.888, il suo massimo storico. L’indice è balzato sopra le medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni.

Ancora più importante, l’indice sembra formare un modello a coppa e maniglia, che di solito è un segno di una continuazione rialzista. Pertanto, ulteriori guadagni saranno confermati se il prezzo riuscirà a superare il lato superiore della coppa a ₹ 18.888.

Previsioni dell’indice Sensex

Grafico Sensex di TradingView

Storicamente, l’indice Nifty 50 ha avuto una stretta correlazione con il Sensex. Come mostrato sopra, l’indice ha anche formato quello che sembra un motivo a tazza e manico. Allo stesso modo, rimane al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) si avvicina al livello di ipercomprato di 70.

Pertanto, ulteriori guadagni saranno confermati se il prezzo supera l’ostacolo chiave a ₹ 63.601. Spostarsi al di sopra di quel livello lo vedrà invalidare il modello a doppio massimo che si è formato.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI