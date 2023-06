Previsioni del prezzo delle azioni Nvidia: ecco perché non comprerei mai NVDA

Il prezzo delle azioni Nvidia (NASDAQ: NVDA) è andato a rotoli come avevo previsto nella mia anteprima degli utili dell’azienda. Le azioni sono salite a un massimo di $ 420,40, un record, dandogli una capitalizzazione di mercato di oltre $ 1 trilione. Significa anche che il titolo è più che raddoppiato negli ultimi 12 mesi ed è balzato di oltre il 10k% nell’ultimo decennio.

I venditori allo scoperto di Nvidia sono stati bruciati nel corso degli anni poiché il titolo è diventato parabolico. Pertanto, non è ancora consigliabile vendere allo scoperto l’azienda. Per prima cosa, la maggior parte degli analisti di Wall Street è rialzista sul titolo. Secondo SeekingAlpha, gli analisti di Wall Street hanno una valutazione media di 4,4, a indicare che sono ottimisti sulla società. E il rating rialzista è ancora in aumento. Ecco alcuni dei motivi per cui non sto acquistando azioni Nvidia .

Nvidia è estremamente sopravvalutata

Credo che Nvidia sia uno dei titoli più sopravvalutati sul mercato. Ora ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 1 trilione. Per una società del genere, potresti aspettarti che abbia miliardi di dollari di entrate e profitti. Sfortunatamente, non è così.

Le entrate di Nvidia nel 2022 sono state di $ 26,9 miliardi, pochi punti sopra i $ 29,91 miliardi dell’anno precedente. Negli ultimi dodici mesi, il fatturato dell’azienda è stato di 25,87 miliardi di dollari. Sebbene si tratti di un sacco di soldi, vediamo che le entrate di Nvidia non stanno crescendo così velocemente.

Allo stesso tempo, i profitti della società non giustificano la valutazione attuale. L’utile netto annuale di Nvidia ha raggiunto il picco di oltre $ 9 miliardi durante la pandemia. Negli ultimi dodici mesi, il profitto dell’azienda è stato di oltre $ 4,7 miliardi.

Pertanto, questi numeri indicano che Nvidia è scambiata a 212 volte il suo profitto del 2022. In altre parole, se hai speso 1 trilione di dollari per acquisire l’azienda, ti ci vorranno 212 anni per raggiungere il pareggio.

La crescita futura di Nvidia non giustifica questa valutazione

Nel frattempo, mentre gli investitori sono ancora ottimisti sul prezzo delle azioni Nvidia, le loro prospettive per le entrate e i profitti dell’azienda non giustificano la valutazione. Gli analisti ritengono che le entrate di Nvidia saranno di $ 113 miliardi nel 2030. In altre parole, la società ha un multiplo PE 2030 di oltre 10 volte, che non è economico.

Questa alta valutazione è principalmente dovuta al fatto che Nvidia è uno stock di storie. Sebbene la crescita dei suoi ricavi non supporti la sua valutazione, l’azienda ha creato una storia sul futuro. Ora è emerso come il più grande beneficiario dell’intelligenza artificiale a causa delle sue GPU.

Sebbene l’intelligenza artificiale sia un settore importante, non credo che porterà a una grande domanda di GPU e altri semiconduttori. Ricorda, alcuni anni fa, molti investitori hanno acquistato azioni Nvidia a causa della sua quota di mercato nel mining di Bitcoin .

Ricordi di Cisco

L’altro motivo per cui non sto investendo in Nvidia sono i ricordi persistenti di Cisco. Al suo apice durante la bolla delle dot com, Cisco era la più grande azienda del mondo, con una capitalizzazione di mercato di 536 miliardi di dollari. A quel tempo, l’idea era che Cisco avrebbe dominato il settore delle reti, che avrebbe dovuto esplodere nell’era delle dot com.

È successo il contrario e il prezzo delle azioni Cisco è crollato. Oggi, l’attività di networking di Cisco ha affrontato una forte concorrenza e l’azienda non si è mai ripresa.

Credo che Nvidia vedrà l’erosione della quota di mercato nei prossimi anni. La maggior parte di questa concorrenza verrà da AMD, le cui GPU Radeon stanno guadagnando quote di mercato. Pertanto, credo che la quota di mercato dell’azienda sarà messa alla prova nei prossimi anni.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI