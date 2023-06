Lo sconcertante rapporto “BLS Wonderland” non segnala un forte mercato del lavoro: un’immersione profonda

I datisui lavori BLS recentemente pubblicati non solo hanno sorpreso al rialzo, ma hanno infranto le aspettative.

I libri paga non agricoli (NFP) sono aumentati di 339.000 nel maggio 2023, contro le aspettative di 190.000.

‘Tis il tempo per molto allegria. O è?

Il rapporto ha ricevuto un’ampia copertura positiva, con Jim Lebenthal, Chief Equity Strategist, Cerity Partners, che afferma :

Questo è stato davvero dannatamente buono. Questo è stato davvero dannatamente buono.

Non sarebbe la prima volta che un rapporto sulla situazione occupazionale ha superato le aspettative del settore.

Tutt’altro, in effetti.

Secondo un articolo di maggio pubblicato da ZeroHedge, il rapporto BLS ha superato le aspettative del settore per il 13 ° mese consecutivo record.

Source: ZeroHedge

Naturalmente, questo ora è a 14.

Nonostante l’infinita raffica di licenziamenti in un anno che ha visto tre dei quattro maggiori crolli finanziari nella storia degli Stati Uniti, la trepidazione per la possibilità di un diffuso contagio bancario e, naturalmente, l’inasprimento senza precedenti della Fed, i numeri dei posti di lavoro non sembrano minimamente scosso.

Source: BLS, Federal Reserve

Quindi, il mercato del lavoro sta andando molto meglio di quanto ci si aspettasse, ma è così semplice?

Fondamenti della situazione occupazionale

Il BLS pubblica il rapporto sulla situazione occupazionale il primo venerdì di ogni mese.

Citando un articolo del gennaio 2023 pubblicato su Invezz,

Il rapporto sulla situazione occupazionale del BLS pubblica due diversi indicatori – livello di occupazione e posti di lavoro non agricoli, che provengono ciascuno da indagini separate – rispettivamente l’indagine sulle famiglie e l’indagine sull’azienda. Le due misure non implicano la stessa cosa.

Abbattendo la differenza, abbiamo misure sull’occupazione,

Approssimativamente, l’occupazione si riferisce a persone (dai 16 anni in su) che hanno lavorato 1 ora o più durante la settimana in cui è stata condotta l’indagine. Questo potrebbe essere in un’organizzazione professionale, nella propria azienda o in una fattoria. Nel caso di impresa familiare, sono inclusi anche i lavoratori non retribuiti se lavorano più di 15 ore durante la settimana. L’occupazione include anche i lavoratori che erano temporaneamente assenti dal lavoro in una varietà di scenari tra cui ferie, malattie, problemi personali e una serie di altri motivi. Il punto chiave è che durante il conteggio del numero di occupati, ogni lavoratore viene conteggiato solo una volta, anche se svolge più lavori.

Per quanto riguarda la PFN,

D’altra parte, i libri paga non agricoli ricavati dall’indagine sull’establishment contano teoricamente tutti i lavoratori statunitensi che escludono i dipendenti agricoli e alcune altre categorie come proprietari, domestici privati e volontari non pagati. Tuttavia, questo numero è vulnerabile al doppio conteggio, soprattutto se i lavoratori sono impiegati in più lavori contemporaneamente.

Distorsioni definitorie

Va notato che anche il livello di occupazione può nascondere il quadro reale, dato che in molti casi gli intervistati devono aver lavorato solo un’ora per qualificarsi.

Si pensa che coloro che non lavorano e hanno rinunciato a cercare lavoro siano usciti dalla forza lavoro, riducendo il tasso di disoccupazione.

La ricerca di lavoro online tramite annunci o portali non conta, il che significa che anche queste persone non sarebbero incluse nella forza lavoro.

Per quanto riguarda i dati NFP, il BLS osserva,

… vengono conteggiati più titolari di posti di lavoro per ogni lavoro retribuito non agricolo.

Mike Shedlock, un noto blogger economico e consulente per gli investimenti registrato, che ha fatto riferimento agli ultimi numeri come “The BLS Wonderland”, ha osservato :

Queste distorsioni abbassano artificialmente il tasso di disoccupazione, aumentano artificialmente l’occupazione a tempo pieno e aumentano artificialmente il rapporto sui posti di lavoro a libro paga ogni mese.

Gravi divergenze

Nel mese di maggio, i dati rosei sulla PFN hanno visto un aumento di 339.000 nel maggio 2023, mentre l’occupazione è diminuita di 310.000.

Giusto.

Il livello di occupazione nell’indagine sulle famiglie è diminuito più o meno della stessa quantità del miglioramento nell’indagine sull’istituto.

Source: Mishtalk

Shedlock ha scritto sulle divergenze tra posti di lavoro e occupazione per quasi un anno, sottolineando che il numero del titolo non è la storia completa e il rapporto stesso spesso si muove in direzioni opposte.

Il grafico sottostante è puramente esemplificativo in quanto le due stime sono tratte da due diverse rilevazioni.

Source: BLS

Tasso di disoccupazione e partecipazione al lavoro

Nonostante l’impennata della PFN di questo mese, il tasso di disoccupazione è aumentato piuttosto bruscamente dal suo minimo storico del 3,4% al 3,7%, anche se la partecipazione al lavoro è rimasta stabile al 62,6%.

Source: BLS

I minimi storici del tasso di disoccupazione e i forti risultati NFP non sono stati in linea con le notizie che abbiamo sentito sulla perdita di posti di lavoro nel settore tecnologico.

Sebbene i licenziamenti tecnologici si siano moderati negli ultimi mesi, i numeri di maggio erano ancora al di sopra della media del 2022 di 13.725 a 14.555.

Source: Layoffs.fyi

Inoltre, i posti di lavoro nel settore manifatturiero sembrano aver raggiunto il picco registrando un calo di 2.000 nel maggio 2023.

Ciò è stato confermato dal rapporto JOLTs della scorsa settimana, secondo il quale le dimissioni dalla produzione sono scese al numero più basso dall’ottobre del 2020, segnalando la riluttanza dei lavoratori a lasciare il lavoro.

Per quanto riguarda la salute della produzione e ciò che ci dice sul mercato del lavoro, Ronald-Peter Stöferle e Mark J. Valek hanno scritto nel loro rapporto In Gold We Trust (2023),

…il numero di ore di straordinario prestate è diminuito nettamente di anno in anno, il che è stato un affidabile indicatore di recessione in passato. In tempi di politica monetaria restrittiva e rallentamento economico, le aziende cercano di tagliare i costi riducendo il personale o tagliando l’orario di lavoro. L’indebolimento degli ordini favorisce anche questo comportamento manageriale. Un minimo temporaneo del -18% nelle ore di straordinario si è formato nel febbraio 2023.

Source: Incrementum AG

I lettori interessati possono leggere un commento dettagliato sul rapporto qui.

Inoltre, il recente rapporto JOLTs pubblicato dal BLS all’inizio della scorsa settimana mostra che i lavoratori sono relativamente riluttanti a licenziarsi per tutti i lavori non agricoli, il che implica ansia per i lavoratori e un mercato del lavoro più debole.

Il tasso totale di licenziamenti non agricoli è sceso al 2,4% nell’aprile 2023 rispetto al picco del 3,0% nell’aprile 2022.

Source: Federal Reserve, BLS

Revisioni

L’aspetto più preoccupante dei numeri sull’occupazione è stata l’entità delle revisioni.

Nel caso della PFN, a fine 2022, le revisioni dovute al processo di benchmarking e destagionalizzazione sono state colossali.

Source: Mishtalk

Ancora più sorprendenti sono stati i dati sull’occupazione che sono migliorati di 894.000 nel gennaio 2023, di cui ben 810.000 si sono rivelati revisioni dal 2022.

Per aumentare la complessità, a differenza dei dati NFP, il governo degli Stati Uniti non riporta quali mesi sono stati modificati e di quanto, preferendo un numero aggregato per l’anno senza fornire molto contesto.

2023

Nel 2023, le revisioni (due per rapporto) hanno abbassato le stime NFP di 45.000, 63.000 e 19.000 rispettivamente a gennaio, febbraio e marzo.

Pertanto, i primi tre mesi hanno avuto una creazione di posti di lavoro inferiore di 127.000 rispetto a quanto inizialmente riportato.

Tuttavia, esaminando la seconda revisione di marzo nel rapporto di maggio, l’NFP è stato aumentato di 52.000 mentre i dati di aprile sono aumentati di ben 41.000, per un totale di 93.000 posti di lavoro in più rispetto a quanto riportato per la prima volta.

Oltre alla dimensione delle revisioni, si teme che le dimensioni del campione siano troppo ridotte con l’indagine sull’occupazione che ha intervistato 60.000 famiglie e l’indagine sull’istituzione che ha raccolto dati da 122.000 imprese e agenzie governative.

Ore lavorate e dati sui salari

A maggio, la retribuzione oraria media è aumentata dello 0,3% su base mensile, mentre la settimana lavorativa media è scesa a 34,3 ore dalle 34,4 di aprile.

A prima vista, anche questo non è in linea con l’ottimismo intorno a dati NFP forti.

Inoltre, gli importantissimi dati sui salari vengono spesso aggiornati anche nei rapporti successivi, con Investing.com che rileva 9 revisioni di questo tipo da gennaio 2022.

U-6

Source: BLS

Sebbene il tasso di disoccupazione (U-3) sia salito al 3,7%, la misura più completa, U-6, è stata registrata al 6,7%.

L’U-6 include i disoccupati, così come quelli “marginalmente attaccati” alla forza lavoro e i lavoratori a tempo parziale che preferirebbero un lavoro a tempo pieno.

Analogamente all’U-3, una sottostima per definizione della forza lavoro può portare a livelli di U-6 sottostimati.

Modello nascita-morte

Il modello di nascita-morte riportato dal BLS mostra la nascita e la morte delle imprese, come fonte del cambiamento nel mercato del lavoro.

Un rapporto SchiffGold osserva,

Data l’incertezza economica, è difficile credere che a maggio si siano formate un numero sufficiente di nuove imprese (per supportare un rapporto forte)

Per quanto riguarda il modello in generale, ha osservato Shedlock,

Il modello è sbagliato nei punti di svolta economica ed è anche pesantemente rivisto e quindi sostanzialmente inutile.

Veduta

La questione chiave è se la relazione sulla situazione occupazionale rifletta la realtà del mercato del lavoro.

Il grado di revisione, così come la dimensione limitata del campione, possono sollevare dubbi sulla rappresentatività dei dati.

Ciò è particolarmente importante per la Fed, che ha posto molta enfasi sui dati sull’occupazione per determinare la traiettoria dei tassi di interesse.

Gli ultimi dati suggeriscono che il settore manifatturiero potrebbe rallentare, mentre nell’ultimo anno i licenziamenti nel settore tecnologico sono avvenuti rapidamente.

Nel dicembre 2022, ho scritto un pezzo sulla preoccupazione di Danielle DiMartino Booth per un “effetto lag compresso”.

Con il rapido inasprimento dell’ultimo anno, potremmo ancora assistere a questo effetto ritardato e, in tal caso, il mercato del lavoro è all’altezza della sfida? Possiamo essere certi che il mercato del lavoro sia forte come riportato?

Gli autori di Schiffgold non sono ottimisti, notando,

In quel momento la Fed si affretterà a intervenire con la liquidità. Lo hanno già fatto su piccola scala con SVB. Aspettatevi che il prossimo sia molto più grande.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI