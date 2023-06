“In Gold We Trust”: la triplice resa dei conti in politica monetaria, geopolitica e oro

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il rapporto ” In Gold We Trust ” (IGWT) di Incrementum AG è giunto alla sua undicesima edizione ed è ampiamente considerato il compendio leader del settore sull’oro e la ricerca macroeconomica.

Gli autori, Ronald-Peter Stöferle e Mark J. Valek sono profondamente influenzati dai principi della scuola austriaca di von Mises e Hayek, che informa gran parte del loro commento.

Per la relazione di quest’anno, gli autori hanno scelto il titolo tempestivo e profetico, ‘Resa dei conti’.

In una nota a margine, chi potrebbe dimenticare l’incredibile ” battaglia rap economica originale ” con “Keynes” e “Hayek”?

Stöferle e Valek sostengono che i profondi attriti in tutta l’economia globale si tradurranno probabilmente in tre scontri indipendenti ma invischiati: monetario, geopolitico e nel regno dei prezzi dell’oro,

…in cui gli sviluppi economici, politici e sociali sono sull’orlo di un cambiamento fondamentale…

Resa dei conti monetaria

Negli ultimi 18 mesi, l’inflazione ha devastato gli Stati Uniti e altre principali economie.

Nell’aprile 2023, il PCE si è attestato al 4,4%, superando il 4,2% nella stampa precedente e arrivando ben al di sopra delle previsioni del settore del 3,9%.

Vale la pena notare che anche questa previsione ottimistica era il doppio del livello obiettivo della Fed.

In risposta alla grande recessione del 2008, i tassi di interesse della Fed sono crollati quasi a zero, solo per rimanere lì per oltre sette anni.

Tali politiche ultra-facili abbinate all’allentamento quantitativo erano destinate a essere una ricetta per l’inflazione galoppante.

Naturalmente, la maggior parte di queste iniezioni a buon mercato si è fatta strada negli strumenti del mercato finanziario, provocando massicce bolle speculative e ritardando l’impatto su misure consolidate e più visibili dell’inflazione.

I tentativi della Fed di normalizzare i tassi a metà degli anni 2010 sono stati rapidamente abbandonati, poiché il ritiro della liquidità a buon mercato si è rivelato doloroso e gli incentivi distorti hanno continuato ad alimentare le allocazioni errate di capitale.

Con lo scoppio della pandemia globale, le cose stavano solo per diventare più difficili, costringendo a una riduzione di 100 punti base a marzo 2020 e un ritorno ai tassi minimi.

Allo stesso tempo, le catene di approvvigionamento internazionali si sono sgretolate e i blocchi globali hanno interrotto l’attività economica.

Nel tentativo di preservare il potere d’acquisto dei bilanci delle famiglie, le autorità statunitensi hanno implementato una politica fiscale senza precedenti e 800 miliardi di dollari in protezioni salariali.

Questi eventi non hanno scosso la fiducia dei responsabili delle decisioni monetarie e dei funzionari del Tesoro che hanno continuato a insistere sul fatto che l’inflazione sarebbe stata “transitoria”, nonostante il PCE si spostasse ben al di sopra dell’obiettivo del 2%.

Il rapporto fa riferimento a Mohamed El-Erian, capo consigliere economico di Allianz, che ha dichiarato:

La caratterizzazione dell’inflazione come transitoria è probabilmente la peggiore chiamata di inflazione nella storia della Federal Reserve, e si traduce in un’alta probabilità di un errore politico.

Questa situazione economica fragile ed eccessivamente estesa è stata accolta da un nuovo shock catastrofico: l’invasione russa dell’Ucraina, che ha provocato l’interruzione delle catene di approvvigionamento alimentare, l’inesorabile applicazione delle sanzioni, l’accelerazione del protezionismo nazionale e una situazione geopolitica precaria.

Fondamentalmente, l’immagine del dollaro come riserva di valore “relativamente” neutra è stata intaccata, forse in modo permanente.

L’aggressiva Fed

Colti alla sprovvista, i membri della Fed e altre autorità monetarie globali si sono dati da fare per inasprire le condizioni e ritirare liquidità dal sistema.

Sotto la guida di Jerome Powell, il FOMC ha alzato i tassi a un ritmo mai visto prima, dopo aver inasprito in 10 incontri consecutivi, tra cui quattro azioni consecutive di sovradimensionamento di 75 punti base e due rialzi di 50 punti base.

Un pezzo precedente ha discusso le opinioni di Danielle DiMartino Booth sull’inasprimento e il potenziale impatto dei ritardi monetari.

Come ampiamente anticipato, l’era dei tassi di interesse bassi prolungati e il fermo rifiuto di riconoscere l’imminente raffica di inflazione, ha portato l’IPC a raggiungere il picco del 9,1% nel giugno 2022 (il cui commento è disponibile qui).

Il Federal Funds Rate è ora al 5,0%-5,25%, dopo essere stato dello 0%-0,25% appena 15 mesi fa.

Tuttavia, il radicale cambiamento di politica della Fed ha avuto un prezzo: gli Stati Uniti hanno subito tre dei quattro maggiori fallimenti bancari della sua storia, tutti all’inizio di quest’anno.

Un articolo che esamina le preoccupazioni che hanno dominato il sistema bancario regionale è disponibile qui.

Notano Stöferle e Valek,

Complessivamente, dall’inizio di marzo sono già stati cancellati più di 500 miliardi di dollari. Questo è un chiaro segnale di avvertimento che il sistema finanziario è molto più fragile di quanto generalmente si creda.

Nonostante l’inasprimento aggressivo della Fed, l’inflazione rimane ben al di sopra dell’obiettivo del 2% e minaccia non solo di rimanere persistente, ma anche di aumentare.

Prima di oggi, il CEO di JPMorgan Jamie Dimon ha dichiarato :

L’inflazione è un po’ più appiccicosa, penso che le persone si stiano avvicinando a questo, il che significa che i tassi potrebbero dover salire un po’ di più. Le persone dovrebbero essere un po’ preparate per questo.

Segnali della recessione in arrivo

Allo stesso tempo, le forze recessive si fanno più acute.

La crescita del PIL rimane bassa, la curva dei rendimenti è profondamente invertita mentre il Leading Economic Index del Conference Board continua ad avvertire di una recessione nei prossimi 6 mesi.

Source: Conference Board

Significativamente, la crescita negativa dell’offerta di moneta si trova ora in un territorio inesplorato, essendosi contratta per cinque mesi consecutivi per la prima volta dall’inizio dei record nel 1959, infliggendo un duro colpo a qualsiasi aspettativa di atterraggio morbido.

Source: FRED Database

Gli economisti hanno da tempo notato che la resilienza della situazione lavorativa è stata l’ingrediente chiave per dare fiducia all’economia, consentendo alla Fed di continuare il suo percorso di inasprimento.

Tuttavia, l’inaspettata solidità del mercato del lavoro sta finalmente mostrando segni di stanchezza.

Ad esempio, i dati sulla produzione hanno mostrato una contrazione delle ore di straordinario (su base annua) dall’agosto 2022, ulteriormente aggravata da un forte calo del 20% nel febbraio 2023.

Gli autori dell’IGWT notano che questo è stato,

…un affidabile indicatore di recessione in passato.

Il grafico sottostante mostra anche l’impennata esplosiva dei licenziamenti, in particolare nel settore tecnologico.

Per ora, tutti gli occhi saranno puntati sui dati sui salari non agricoli di domani e sul rapporto sulla situazione occupazionale con Investing.com che prevede un aumento di 180.000, in calo rispetto alla lettura del mese scorso di 253.000.

Inoltre, gli autori notano che in tutta la storia finanziaria moderna, un crollo segue regolarmente il ritiro di un’ondata artificiale di stimolo, come avviene oggi.

Source: Incrementum AG

L’imminente recessione non solo schiaccerà le imprese indisciplinate che sono state mantenute a galla dal flusso di denaro a buon mercato, ma contrapporrà anche la necessità di mantenere alti i tassi per combattere l’inflazione ostinata contro l’impulso preponderante di abbassare i tassi per resistere al “crollo dei prezzi” e alle insolvenze.

A differenza di alcuni commentatori che prevedono che gli effetti disinflazionistici siano un gradito sottoprodotto della recessione, Stöferle e Valek notano che,

Quando sorgono problemi sistemici, le banche centrali alla fine hanno un solo rimedio, ovvero fornire liquidità aggiuntiva.

Questo a sua volta potrebbe aprire la strada a un’inflazione ancora più elevata.

Quindi, abbiamo i motivi per la nostra prima grande resa dei conti.

Dato che il PCE è ancora il doppio del tasso obiettivo, la risposta della Federal Reserve all’inflazione sarà necessariamente inflazionistica? Riuscirà l’istituzione a camminare sul filo del rasoio tra un mercato del lavoro indebolito, un sentimento stanco dei consumatori e una curva dei rendimenti profondamente invertita?

Per aumentare la complessità, l’immagine del dollaro è stata danneggiata dagli eventi dello scorso anno, con Andy Schectman, presidente di Miles Franklin Precious Metals, che ha notato,

E se tutti (altri paesi) iniziassero a scaricare dollari, e penso che accadrebbe rapidamente, ci sarebbe uno tsunami di inflazione che colpirebbe le coste dell’Occidente.

Scontro geopolitico

Il mondo si sta rapidamente allontanando.

Per cominciare, la pandemia globale ha messo in luce la fragilità delle catene di approvvigionamento globali e le priorità differenziate in materia di assistenza sanitaria.

Nel 2023, i BRICS hanno superato il PIL collettivo del G7, rappresentando circa il 31,5% del PIL globale contro il 30,7%.

Alimentati da questa fiducia, il protezionismo, gli accordi valutari bilaterali e la sicurezza regionale sono all’ordine del giorno.

Nel dopoguerra il dollaro è stato il collante dell’ordine internazionale.

Tuttavia, la raffica di sanzioni e l’uso come arma del dollaro in seguito all’invasione russa dell’Ucraina hanno avuto un impatto dannoso sulla reputazione del biglietto verde.

Un articolo su Invezz intitolato “The shift in the reserve currency math: A deep dive”, osserva,

Le preoccupazioni sulla capacità degli Stati Uniti di interrompere i flussi finanziari tramite la rete SWIFT non sono nuove, ma sono state improvvisamente costrette a diventare la questione più urgente nei dibattiti monetari globali. Il GeoEconomics Center dell’Atlantic Council ha catalogato un totale di 1.009 entità russe che sono state sanzionate dagli Stati Uniti, con altre 964 azioni di questo tipo da Regno Unito, UE, Canada, Giappone, Svizzera e Australia, al 17 aprile 2023.

Per eludere il controllo del dollaro sulla rete SWIFT, diversi paesi hanno ora iniziato a impegnarsi in accordi bilaterali non in dollari, mentre i BRICS dovrebbero accettare più membri e discutere la creazione di un nuovo ecosistema monetario e meccanismo di pagamento durante la riunione di agosto 2023.

Come risultato di queste crescenti tensioni sul fronte economico, valutario e delle materie prime, gli autori prevedono che le relazioni internazionali diventeranno sempre più conflittuali, con spazio per una resa dei conti tra l'”establishment saturo” (che comprende gli Stati Uniti e gli alleati occidentali) e gli “affamati nuovi arrivati” ‘ (che comprende Cina, Russia e i loro partner).

Il suddetto articolo ha anche osservato,

Con una mossa significativa, il governo cinese è stato in grado di mediare un accordo tra Arabia Saudita e Iran per riprendere i rapporti diplomatici, ponendo fine al conflitto regionale… Questo era quasi impensabile non molto tempo fa e ha aiutato la Cina a stabilire un’immagine forte nella regione.

Ulteriore,

… il governo cinese si sta probabilmente avvicinando alla formulazione di un accordo di libero scambio con i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) che includono Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait.

Ciò potrebbe esercitare una notevole pressione sull’influenza americana nella regione ricca di risorse.

Inoltre, nel febbraio 2023 il Ministero degli Affari Esteri cinese ha lanciato un attacco molto pubblico e feroce alle politiche del dollaro USA.

Anche le popolazioni europee non sono state immuni dall’ira delle sanzioni, con importanti punti interrogativi sulla sicurezza energetica a lungo termine del blocco.

Allo stesso tempo, il protezionismo delle risorse è in aumento con paesi come il Cile nel processo di nazionalizzazione delle preziose miniere di litio (maggiori dettagli sono disponibili qui).

Date queste circostanze, gli autori prevedono che il terreno sia pronto per una collisione geopolitica, soprattutto perché il superciclo delle materie prime sta guadagnando slancio (di cui è disponibile un commento qui).

La resa dei conti nel prezzo dell’oro

L’argomento centrale dell’IGWT è la probabilità di una “resa dei conti” nei prezzi dell’oro.

Si prevede che la domanda di oro e prodotti auriferi continuerà ad aumentare, in particolare a causa del suo ruolo storico di copertura contro l’inflazione.

Come discusso in precedenza, è probabile che anche lo scenario geopolitico diventi più teso, un altro fattore rialzista per l’oro.

Gli autori prevedono che la domanda della banca centrale, in particolare nel mondo non occidentale, sarà un fattore trainante importante, poiché i paesi cercano di passare dalle transazioni dipendenti dal dollaro agli accordi bilaterali o agli sforzi multilaterali.

Source: World Gold Council

L’OMFIF Global Public Investor Survey 2022 ha rilevato che i gestori delle riserve erano desiderosi di aumentare le loro riserve auree in modo moderato o significativo nei prossimi 12-24 mesi.

Source: OMFIF GPI Survey 2022

In particolare, la Banca nazionale polacca ha acquistato 15 tonnellate di oro nell’aprile 2023.

Con l’oro che raggiunge i massimi storici in varie valute, gli autori si aspettano che ciò indichi un prossimo breakout dei prezzi dell’oro, anche in USD.

Un’inversione di politica monetaria restrittiva si rivelerebbe molto vantaggiosa per il metallo giallo, in quanto le attività finanziarie che offrono rendimenti sono in diretta concorrenza con l’oro.

Stöferle e Valek prevedono che,

… ai nuovi massimi storici, FOMO entrerà in gioco e nuovi giocatori entreranno in campo in un lampo.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI