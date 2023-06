Previsioni prezzo lira turca: nuovo regime monetario, USD/TRY ai minimi storici

Il neo-rieletto presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha nominato sabato un nuovo ministro delle finanze, Mehmet Şimşek. Şimşek ha iniziato il suo mandato con la promessa di riportare la nazione a politiche “razionali”, dopo anni di mosse monetarie e fiscali non ortodosse che sono servite a schiacciare la lira, la valuta che ha perso due terzi del suo valore in meno di tre anni.

Finora, il mercato non sta acquistando il credito. La lira (USD/TRY) ha toccato il minimo storico la scorsa settimana sulla scia della vittoria di Erdoğan, ed è scesa ulteriormente nonostante la promessa di Şimşek. Ora ci vogliono 21,45 lire per acquistare un dollaro, un ulteriore calo del 6% rispetto a prima della sua nomina.

Quali sono le politiche della Turchia?

Şimşek ha molto da cambiare se vuole mantenere la sua promessa di instillare una politica “razionale”. In tutto il mondo, le banche centrali hanno alzato i tassi negli ultimi 16 mesi per combattere una crisi di inflazione globale che si è verificata. La Turchia, tuttavia, è in controtendenza. Sotto il precedente regime di Erdoğan, il presidente e predecessore di Şimşek, Nureddin Nebati, aveva tagliato i tassi di interesse. Il grafico sottostante contrasta l’approccio con la Federal Reserve negli Stati Uniti.

In questo contesto, Şimşek ha giurato di capovolgere l’approccio della Turchia. “Trasparenza, coerenza, prevedibilità e conformità alle norme internazionali saranno i nostri principi di base per raggiungere l’obiettivo di aumentare il benessere sociale”, ha affermato domenica mentre assumeva formalmente il ruolo.

La Turchia non ha altra scelta che tornare a una base razionale. Daremo priorità alla stabilità macrofinanziaria. Mehmet Simsek

La politica non convenzionale arriva nonostante la Turchia soffra di un problema di inflazione particolarmente acuto, anche per gli standard visti a livello internazionale nell’ultimo anno. Il numero più recente ha l’inflazione al 43% e fino all’85% in ottobre.

Pochi giorni prima della nomina di Şimşek, Erdoğan ha sfidato il fatto che l’inflazione potesse essere sconfitta, sebbene non abbia fatto riferimento all’inasprimento dei tassi. Semmai, ha accennato al contrario, dicendo lunedì scorso che il tasso di interesse della banca centrale “è stato ora ridotto all’8,5% e vedrete l’inflazione continuare a scendere”. Ha inoltre giurato che, in relazione alla battaglia per domare l’inflazione, “se qualcuno può farlo, posso farlo io”,

Şimşek è stato in precedenza ministro delle finanze prima di lasciare il governo nel 2018. Da allora, la lira è scesa del 77% e la crisi si è moltiplicata. In mancanza di una migliore espressione, il concerto sembra essere in Turchia, con il suonatore di cornamusa che torna a casa per essere pagato. Il Financial Times ha riferito che Erdoğan aveva ridotto le riserve di valuta estera e oro di 17 miliardi di dollari nelle sei settimane precedenti le elezioni generali, un calo del 15%. Quei 17 miliardi di dollari sono divisi tra un prelievo di valuta estera di 9,5 miliardi di dollari e 7,5 miliardi di dollari di oro (la Turchia deteneva 572 tonnellate di oro all’inizio dell’anno). I numeri aggiornati stimano il calo delle riserve totali a circa $ 27 miliardi, con un calo del 24%.

Le finanze del governo turco sono sotto pressione

Ovviamente, questo non può continuare all’infinito, qualcosa che Şimşek evidentemente si rende conto. Sebbene siano stati introdotti controlli sui capitali per limitare l’accesso alla valuta estera per i cittadini, nonché la sospensione delle importazioni di oro a seguito del terremoto di febbraio, quando la domanda al dettaglio è aumentata, l’entità del deflusso delle riserve statali è troppo ampia.

I problemi sono esacerbati dall’esistenza di conti di risparmio speciali, che pagano un tasso di interesse maggiore se la lira si deprezza, con l’idea di incoraggiare i cittadini a detenere la lira (facevano parte di un progetto più ampio sotto Nebati, noto come “lira-isation ”, per sostenere la domanda di lire). Questi conti finora sono costati al governo 4,7 miliardi di dollari, secondo il predecessore di Şimşek, Nebati. Ciò aumenta ulteriormente il rischio di un deprezzamento della lira, poiché le finanze pubbliche sono legate alla valuta, dato che devono colmare il deficit se la lira cade.

Cosa succederà alla lira?

Quindi, con tutto questo indebolimento e preoccupazione, cosa succederà alla lira? Le promesse di Şimşek di un nuovo regime monetario sono un segnale che il grande declino della lira potrebbe essere sul punto di rallentare?

“Ridurre l’inflazione a una cifra nel medio termine… e accelerare la trasformazione strutturale che ridurrà il disavanzo delle partite correnti sono di vitale importanza per il nostro Paese”, ha proseguito domenica Şimşek.

Se lo si ascoltasse, si sarebbe tentati di concludere che la lira potrebbe finalmente trovare un po’ di tregua. L’unico problema è che il presidente rimane Recep Tayyip Erdoğan, un uomo notoriamente testardo e che non ha mai concesso molta autonomia alla banca centrale. Né ha permesso ai suoi ministri delle finanze di operare liberamente: Şimşek ha lasciato il suo precedente ruolo di vice primo ministro nel 2018 quando Erdoğan ha nominato suo genero, Berat Albayrak, ministro delle finanze.

Quindi, mentre Şimşek potrebbe parlare del discorso che gli investitori stranieri – e i cittadini turchi – vorranno sentire, resta da vedere se si tradurrà in azione. Dicono che il mercato non mente mai, dopotutto, e la lira non ha fatto altro che scendere ulteriormente dopo i commenti di Şimşek.

Erdoğan non è stato affatto timido riguardo alla sua fede incrollabile nei bassi tassi di interesse. “Per favore, seguitemi all’indomani delle elezioni, e vedrete che l’inflazione scenderà insieme ai tassi di interesse”, ha detto alla CNN prima delle elezioni di maggio. Spinto ulteriormente sul fatto che ciò significasse che non ci sarebbero stati cambiamenti nella politica economica, ha risposto con enfasi: “Sì. Assolutamente.”

Questo riassume il problema. Se la Turchia stesse facendo del suo meglio per invertire questa crisi, come promette Şimşek, sarebbe un ordine difficile. Ma la presenza e la determinazione di Erdoğan a perseguire una politica disinvolta rende quasi impossibile quello che è già un lavoro impegnativo. Ciò rende anche qualcos’altro impossibile da formulare: un argomento convincente per comprare la lira in questo momento.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI