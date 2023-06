USD/PHP si trova a una resistenza cruciale mentre l’inflazione filippina si raffredda

Il tasso di cambio USD/PHP si è mosso lateralmente dopo gli ultimi dati sull’inflazione al consumo nelle Filippine. Il cambio da USD a peso è stato scambiato a 56,20, ~0,80% al di sopra del livello più basso di questo mese. Complessivamente, quest’anno la coppia è balzata di circa il 4,7% sopra il livello più basso.

Dati sull’inflazione nelle Filippine

La notizia più importante di PHP sono stati gli ultimi dati sull’inflazione al consumo nelle Filippine. Secondo l’agenzia statistica del paese, l’inflazione al consumo è rimasta invariata a maggio. Gli analisti si aspettavano che la cifra dell’inflazione aumentasse dello 0,2% su base mensile.

L’inflazione delle Filippine è in calo su base annua. È sceso al 6,1% a maggio, il quarto mese di ribassi. Ha raggiunto il picco di quasi il 9% all’inizio di quest’anno. Rimane significativamente al di sopra del livello pre-pandemia di quasi il 2%.

L’inflazione core è scesa dal 7,9% di aprile al 7,7% di maggio di quest’anno. Pertanto, è probabile che la banca centrale del paese decida di mantenere invariati i tassi di interesse nelle prossime riunioni. Nella sua riunione di maggio, la banca ha lasciato il tasso di cassa ufficiale al 6,25% dopo diversi mesi di aumenti aggressivi. La banca ritiene che quest’anno l’inflazione sarà in media del 5,25%.

Pertanto, con la banca centrale pronta a lasciare invariati i tassi di interesse, gli investitori si concentreranno sulla Federal Reserve. Non è chiaro se la Fed deciderà di alzare i tassi o di lasciarli invariati questo mese. In una dichiarazione della scorsa settimana, il nuovo vicepresidente ha dichiarato di sostenere una pausa strategica. Tale pausa darà alla Fed l’opportunità di valutare più a lungo l’impatto dei passati rialzi.

Previsioni USD/PHP

Grafico USD/PHP di TradingView

Il prezzo USD/PHP è stato in un intervallo ristretto negli ultimi mesi. Come mostrato sopra, la coppia si sta consolidando in un importante punto di resistenza a 56,19, dove non è riuscita a superare dal dicembre dello scorso anno.

Il tasso da USD a PHP è supportato dalle medie mobili a 25 e 50 periodi, mentre il MACD è bloccato al punto neutro. Ancora più importante, la coppia ha formato un modello a triangolo ascendente mostrato in nero.

Pertanto, la coppia avrà probabilmente un breakout rialzista poiché gli acquirenti mirano al massimo da inizio anno di 56,46. Una mossa al di sopra di quel livello mirerà al prossimo punto di resistenza a 57,0.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI