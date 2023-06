Il CEO di DocuSign sui guadagni del primo trimestre: “siamo ben posizionati per il futuro”

Giovedì DocuSign Inc (NASDAQ: DOCU) è balzata del 10% nel trading esteso dopo aver riportato risultati migliori del mercato per il suo primo trimestre finanziario.

DocuSign fa scorta di una guida forte

Gli investitori stanno premiando il titolo anche perché il management ha emesso guidance ottimista per il futuro. DocuSign ora chiede entrate da $ 2,71 miliardi a $ 2,73 miliardi quest’anno, inclusi fino a $ 679 milioni previsti nel secondo trimestre.

In confronto, gli analisti erano a $ 667,7 milioni per il trimestre e $ 2,7 miliardi per l’anno. Il CEO Allan Thygesen ha dichiarato nel comunicato stampa :

Sono incoraggiato dai nostri progressi per consentire accordi più intelligenti, più semplici e affidabili. Mentre continuiamo ad attuare la nostra strategia e sfruttare i nostri vantaggi competitivi, in particolare nell’intelligenza artificiale, DocuSign è ben posizionato per il futuro.

Per l’anno, le azioni di DocuSign sono ora aumentate di quasi il 20%.

Cifre notevoli nella stampa degli utili del primo trimestre di DocuSign

Ha guadagnato $ 539.000 e ha raggiunto il pareggio per azione

Ha avuto una perdita di $ 27,3 milioni un anno fa (14 centesimi per azione)

L’EPS rettificato è quasi raddoppiato a 72 centesimi per azione

I ricavi sono aumentati del 12% su base annua a 661,4 milioni di dollari

Il consenso è stato di 56 centesimi per azione su un fatturato di 641,7 milioni di dollari

DocuSign nomina dirigente AMEX a bordo

Giovedì, DocuSign ha anche nominato Anna Marrs nel suo consiglio di amministrazione. Marrs ha lavorato come dirigente presso American Express. Secondo Mary Agnes “Maggie” Wilderotter – Presidente del Consiglio:

Anna apporta una competenza inestimabile al nostro consiglio di amministrazione. La sua esperienza di dirigente senior alla guida di istituzioni finanziarie globali arricchirà le discussioni del consiglio di amministrazione e il processo decisionale strategico.

All’inizio di quest’anno, la società di firma elettronica ha dichiarato che ridurrà il proprio organico di circa il 10% (scopri di più). Wall Street ha attualmente un rating “hold” di consenso sulle azioni DocuSign.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI