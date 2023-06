“Si scioglie come il ghiaccio” – Perché il futuro del peso argentino (ARS) è vivace

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il peso argentino (ARS/USD) è in difficoltà e la situazione potrebbe peggiorare. Quando ho scritto della valuta a maggio, il tasso di cambio del dollaro era 230. Ora si trova a 243 e il tasso di mercato nero è molto peggiore. La valuta era scambiata a 124 nello stesso periodo dell’anno scorso, segnalando che ora la valuta è diventata senza valore.

Nessuna soluzione facile per salvare ARS

Sembra che l’Argentina non abbia imparato dallo Zimbabwe, un paese che ha stampato un’inutile banconota da un trilione di dollari. Negli ultimi anni, il governo del paese ha abbracciato la stampa di contanti per sostenere il gigantesco deficit di bilancio.

Stampare denaro è la peggiore politica che un paese possa attuare poiché porta a un’inflazione elevata. Negli Stati Uniti, il recente programma di allentamento quantitativo (QE) ha avuto un ruolo nel spingere l’inflazione ai massimi degli ultimi quattro decenni.

La banca centrale argentina ha cercato di salvare il peso. A maggio, la banca centrale ha aumentato i tassi di interesse al 97% mentre l’inflazione è salita al massimo pluridecennale del 100%. Un aumento dei tassi ha lo scopo di aumentare l’attrattiva di una valuta locale.

La sfida per l’Argentina è che gli aumenti dei tassi stanno arrivando in un momento in cui la fiducia degli investitori e dei residenti sta diminuendo. Di conseguenza, la maggior parte delle persone nel paese ricco di materie prime si è spostata verso la sicurezza del dollaro USA.

È difficile vedere come il peso argentino possa tornare in vita dal momento che la fiducia tra gli investitori e la gente del posto è crollata. Pertanto, credo che il paese ora prenderà la strada più rischiosa di abbracciare valute estere come il renminbi cinese, il dollaro USA o il real brasiliano.

L’Argentina potrebbe abbandonare il peso

L’Argentina ha già attivato un meccanismo di pagamento con la Cina che le consente di pagare le sue importazioni in valuta cinese. Inoltre, da molti anni esistono discussioni sulla creazione di una valuta comune con il Brasile. Credo che questa possa essere una soluzione per ora visto che i due paesi sono vicini. Il rischio è che l’accettazione di un tale accordo intaccherà in una certa misura la sua sovranità poiché l’Argentina uscirà da un punto di debolezza.

L’Argentina potrebbe considerare di scambiare la sua valuta con il dollaro USA. In effetti, l’attuale favorito nelle prossime elezioni ha suggerito che attiverà il dollaro e poi farà saltare in aria la banca centrale. Di recente si è lamentato del fatto che il peso si scioglie come il ghiaccio nel deserto del Sahara.

Ci sono rischi significativi per questo. La più importante è che il Paese deve prima comprare miliardi di dollari, con soldi che non ha. Ancora più importante, passare all’USD significa che il paese dovrà cedere la propria indipendenza facendo affidamento sulle azioni della Federal Reserve.

La linea di fondo è che il peso argentino sta precipitando e non c’è una buona soluzione in vista. Il passaggio al dollaro, come ha fatto l’Argentina nel 1991, ha avuto un disordinato divorzio nel 2002, che ha portato a un crollo del 75%.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI