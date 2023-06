Non comprare le azioni ARKK di Cathie Wood: acquista invece questo ETF

L’ETF Ark Innovation Fund (ARKK) si è ripreso quest’anno, aiutato dalla continua ripresa del mercato azionario e delle società tecnologiche. Il fondo di punta di Cathie Wood è balzato a un massimo di $ 43,51 questo mese, il punto più alto da febbraio. È balzato di oltre il 44% rispetto al livello più basso del 2022. Nonostante ciò, ci sono alcuni motivi per cui credo che Invesco QQQ sia un ETF molto migliore da acquistare rispetto ad ARKK.

ARKK è costoso di QQQ

Gli ETF fanno soldi addebitando una piccola commissione che è generalmente nota come rapporto di spesa. Questa è una piccola commissione che lo sponsor del fondo fa in un certo periodo. Nella maggior parte dei casi, gli ETF passivi come QQQ tendono ad essere più economici dei fondi a gestione attiva come ARKK.

In questo caso, QQQ ha un rapporto di spesa dello 0,20% mentre ARKK ha un rapporto di spesa dello 0,75%. Pertanto, se investi $ 100.000 in QQQ e rimane stabile in un anno, pagherai una commissione di $ 200. D’altra parte, investire lo stesso importo in ARKK ti costerà $ 750.

In alcuni casi, ha senso investire in un fondo gestito attivamente se ha una performance superiore, ma ARKK non ha affatto sovraperformato QQQ. Negli ultimi cinque anni, QQQ è cresciuto del 100% mentre ARKK ha perso il 7%.

QQQ paga un dividendo e ARKK no

Oltre al rendimento del prezzo delle azioni, è sempre importante considerare il dividendo pagato da un fondo. È meglio investire in un fondo che paga dividendi piuttosto che in uno che non lo fa. Invesco QQQ è noto per il pagamento di un dividendo trimestrale. Secondo SeekingAlpha, ha un rendimento da dividendi dello 0,68% e una media quadriennale dello 0,63%. Il suo tasso di crescita dei dividendi negli ultimi cinque anni è stato del 10,78%.

AKK, d’altra parte, investe in società che per lo più non pagano dividendi. E c’è una probabilità che non pagherà presto un dividendo. Pertanto, in questo caso, credo che QQQ sia un fondo migliore in cui investire.

QQQ è più diversificato

La diversificazione è una cosa importante quando si investe. QQQ ha 100 società mentre ARKK ne ha 31. Le prime dieci società in QQQ rappresentano circa il 58% dell’intero fondo mentre le prime dieci in ARKK rappresentano il 62%. Pertanto, per il tuo portafoglio a lungo termine, è sempre consigliabile investire in un ETF con un pool di capitale più ampio.

Ci sono altri motivi per cui dovresti considerare di investire in QQQ. Ad esempio, ha un track record di prestazioni più lungo, non ha un manager “superstar” che chiama i colpi e non fa scommesse speculative

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI