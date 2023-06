Previsioni USD/MXN: il peso messicano sta sparando a tutti i cilindri

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il peso messicano ha continuato il suo inarrestabile rally questa settimana mentre gli investitori plaudono alla performance dell’economia messicana. Il tasso di cambio USD/MXN è sceso a un minimo di 17,37, il minimo dall’aprile 2016. Mentre la maggior parte delle valute dei mercati emergenti sta crollando, la valuta messicana è balzata del 32% dal livello più basso dai minimi della pandemia.

Bene l’economia messicana

L’economia messicana sta andando bene, con l’inflazione e il tasso di disoccupazione in calo. I dati pubblicati giovedì hanno mostrato che l’inflazione al consumo in Messico è scesa a -0,22% a maggio, dopo essere scesa del -0,02% nel mese precedente. Su base annua, l’inflazione è scesa dal 6,25% di aprile al 5,84%, il livello più basso dall’agosto 2021. L’inflazione è diminuita ogni mese dopo aver raggiunto il picco dell’8,70% nel 2022.

Il mercato del lavoro messicano ha tenuto abbastanza bene, aiutato dal crescente nearshoring nel paese. Il nearshoring è una strategia in cui le aziende si spostano dalla Cina al Messico mentre aumentano le tensioni con gli Stati Uniti. Questa strategia ha quindi creato un’enorme domanda di peso messicano poiché la maggior parte di queste aziende arriva con dollari.]

Diverse aziende famose hanno annunciato l’intenzione di creare una base in Messico. Ad esempio, Tesla sta costruendo un gigantesco impianto nel paese. Anche altre case automobilistiche come GM e Ford stanno espandendo i loro stabilimenti in Messico.

Pertanto, gli analisti ritengono che Banxico, la banca centrale del paese, non avrà bisogno di aumentare i tassi di interesse nei prossimi mesi. A maggio la banca ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse all’11,25%. I funzionari hanno sostenuto che sarà necessario per mantenere alti i tassi di interesse per un po’.

Il rischio maggiore per il Messico è che l’economia americana stia rallentando. Questo è importante poiché il Messico fa la maggior parte dei suoi soldi dagli Stati Uniti.

Analisi tecnica USD/MXN

Grafico USD/MXN di TradingView

Il tasso di cambio da USD a MXN ha registrato un forte trend ribassista dopo aver raggiunto il picco di 25,77 nel 2020. Quest’anno, la coppia è scesa al di sotto del livello di supporto chiave a 19,42, il livello più basso il 23 maggio dello scorso anno. È sceso sotto tutte le medie mobili e il supporto a 17,42 (minimi di luglio 2017).

Il Relative Strength Index (RSI) si sta avvicinando al livello di ipervenduto. Pertanto, è probabile che la coppia continui a scendere per un po’, poiché i venditori mirano al supporto chiave a 16,00. Una mossa al di sopra del punto di resistenza a 18,0 invaliderà la visione ribassista.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI