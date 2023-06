Prospettive sui tassi H2 2023: la politica della Fed e le sue contraddizioni intrinseche

Con l’annuncio del FOMC previsto per il 14 giugno, i mercati si aspettano in gran parte che Jay Powell mantenga lo status quo.

Il Chief Market Strategist di Jeffries, David Zervos, ritiene che,

… il salto ha molto senso… (un) molto successo con la disinflazione… penso che loro (la Fed) possano riposare più facilmente e, se necessario, fare altri 25 (pb) in una riunione futura… penso che possano farlo questo e penso che manterranno tutta la credibilità…

Nonostante tutte le buone notizie, il dilemma della Fed è lo stesso di sempre.

Il suo duplice mandato esige un equilibrio tra piena occupazione e stabilità dei prezzi.

Per mantenere la piena occupazione e la stabilità finanziaria, i responsabili delle politiche monetarie di solito vorranno una politica monetaria più flessibile.

D’altra parte, la stabilità dei prezzi (gestione dell’inflazione) richiede politiche più restrittive.

Tuttavia, secondo i dati FedWatch di CME al 12 giugno, c’è solo una probabilità del 26,2% che i tassi salgano al 5,25% – 5,50%.

Tuttavia, Eric Rosengren, presidente della Fed di Boston dal 2007 al 2021, ha affermato :

Nessun modello dirà che l’aumento dei tassi di interesse a giugno anziché a settembre farà un’enorme differenza sul percorso dell’inflazione…

La verità è che la logica per fermarsi a giugno solo per (forse) andare avanti durante il prossimo incontro potrebbe non essere l’ideale.

Tuttavia, ciò potrebbe indicare che la Fed è molto preoccupata per l’eccessiva restrizione, i portafogli potrebbero essere molto più deboli di quanto previsto in precedenza e che il mercato del lavoro potrebbe essere sotto stress.

Dati sull’inflazione

Nel tentativo di ridurre i massimi di quattro decadi di inflazione, la Federal Reserve ha inasprito i tassi ufficiali a un ritmo quasi senza precedenti.

Source: FRED Database

L’inflazione è infatti scesa considerevolmente da quando la Fed ha iniziato il suo ciclo di politica monetaria, con l’allentamento dell’IPC a uno dei tassi più rapidi del dopoguerra.

Durante la riunione della Fed, verranno rilasciati i dati su CPI, core CPI, PPI, core PPI e gli ultimi dati di un importante indice di ottimismo aziendale.

Questi avranno un impatto sulla decisione della Fed, in particolare se sono lontani dalle stime del settore.

Source: Tradingeconomics.com

Anche il PCE, l’indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve, è stato abbassato in modo significativo negli ultimi 12 mesi.

Source: TradingEconomics.com

Tuttavia, continua a rimanere ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed, e con alcuni indicatori economici che iniziano a mostrare stress, è improbabile che ciò possa essere raggiunto senza infliggere danni all’economia.

Le stesse proiezioni della Fed collocano questa linea temporale verso la fine del 2024, mentre il 2023 dovrebbe concludersi con un PCE del 3,3%.

Dato l’elevato PCE nei primi quattro mesi del 2023, questo sembra difficile da raggiungere senza un ulteriore inasprimento o la comparsa di un effetto ritardato forte (ma probabilmente dannoso).

È qui che emerge la contraddizione nel mandato della Fed.

Sono potenzialmente necessari ulteriori aumenti dei tassi per rallentare l’inflazione ostinata, mentre continuare a inasprire potrebbe causare una significativa instabilità finanziaria, disoccupazione e riaccendere le turbolenze del settore bancario.

Mercato del lavoro

I numeri NFP (nonfarm payrolls) e sulla situazione occupazionale recentemente pubblicati sono stati accolti con entusiasmo poiché i libri paga di 339.000 nel maggio 2023 hanno superato le aspettative del settore di 190.000.

Questo ha segnato un record per il 14 ° mese consecutivo durante il quale le aspettative del settore sono state inferiori al numero pubblicato.

Sorprendentemente, ciò si è verificato durante il periodo più acuto di inasprimento monetario della memoria recente, aumentando solo l’ottimismo del mercato.

Ma questa interpretazione è del tutto giustificata?

Ecco alcuni suggerimenti da considerare per quanto riguarda l’ultimo rapporto sulla situazione occupazionale del BLS:

I dati sulla PFN sono tratti dall’indagine sullo stabilimento mentre i dati sull’occupazione sono tratti dall’indagine sulle famiglie.

Mentre i dati NFP sono aumentati di 339.000, i dati sull’occupazione sono diminuiti di 310.000.

Il tasso di disoccupazione è passato dal minimo storico del 3,4% al 3,7%.

I dati NFP sono suscettibili di doppio conteggio, in quanto una singola persona con più lavori verrà conteggiata come lavori distinti nel sondaggio. È possibile che più lavoratori stiano cercando di integrare il proprio reddito con lavoro aggiuntivo.

Coloro che hanno lavorato più di un’ora durante la settimana dell’indagine sulle famiglie saranno conteggiati come occupati.

Di conseguenza, potrebbero gonfiare artificialmente le misure dell’occupazione e dei salari, limitando al contempo il tasso di disoccupazione.

A parte le indicazioni contrarie che possono produrre i dati di PFN e occupazione, l’aumento del tasso di disoccupazione non corrisponde al tasso di partecipazione al lavoro invariato, né sembra cogliere l’elevata concentrazione di licenziamenti nel settore tecnologico.

Inoltre, i numeri sono stati e sono costantemente rivisti di grandezze significative che mettono in dubbio l’affidabilità dei numeri.

La crescita dei salari dello 0,3% su base mensile è scesa al di sotto delle aspettative, ancora una volta non corrispondendo all’apparente salute del mercato del lavoro.

Di conseguenza, i responsabili politici della Fed potrebbero iniziare a dubitare del grado di fiducia che hanno mostrato nel mercato del lavoro, in particolare con l’accumulo del 5% di aumenti dei tassi, che devono ancora farsi strada nell’economia.

I lettori interessati possono trovare ulteriori informazioni sul rapporto JOLTs e sul rapporto “BLS Wonderland” qui.

Salari

Source: BLS

La saggezza economica suggerisce che per sostenere un livello di inflazione del 2%, la crescita dei salari dovrebbe ridursi al 3,0% – 3,5%, il che significa che questa metrica ha ancora molta strada da fare.

Se il rapporto sull’occupazione è solido come molte affermazioni, ciò renderà solo più difficile il lavoro della Fed mentre l’inflazione rimarrà più ostinata.

Ancora una volta, la Fed dovrebbe probabilmente fare affidamento su tassi più elevati o sull’impatto sconosciuto dei ritardi monetari accumulati.

I lettori interessati possono leggere il punto di vista di Danielle DiMartino Booth sui ritardi qui.

Condizioni bancarie

In un pezzo del marzo 2023, intitolato “6 segnali chiave di crescente stress finanziario nel sistema bancario statunitense”, ho discusso alcune delle principali questioni che le banche americane dovevano affrontare in quel momento.

Per fortuna i timori di un contagio diffuso per ora si sono placati.

Detto questo, molteplici crisi hanno scosso il sistema finanziario innescando tre dei quattro maggiori fallimenti bancari nella storia bancaria degli Stati Uniti.

DA-OIS

Lo spread FRA-OIS è un indicatore della salute del mercato dei prestiti interbancari.

Minore è lo spread, maggiore è la fiducia che le banche hanno l’una nell’altra.

Questo indicatore dipinge un quadro abbastanza ottimistico con lo spread che scende a 28,1 al 9 giugno 2023, significativamente inferiore ai quasi 60 raggiunti a metà marzo.

Tuttavia, l’importantissimo Senior Loan Officer Opinion Survey pubblicato dalla Federal Reserve rileva che le condizioni di prestito si sono inasprite nel primo trimestre, a seguito della politica monetaria aggressiva della Fed.

Oltre ad essere una potenziale causa dell’indebolimento dei libri di prestito, osserva il rapporto,

Per quanto riguarda i prestiti alle imprese, gli intervistati hanno riportato, nel complesso, standard più severi e una domanda più debole di prestiti commerciali e industriali (C&I) alle grandi e medie imprese e alle piccole imprese nel primo trimestre. Nel frattempo, le banche hanno riportato standard più severi e una domanda più debole per tutte le categorie di prestiti per immobili commerciali (CRE).

Si prevede che i prestiti continueranno a restringersi durante il 2023 con le banche che citano,

…prospettive economiche meno favorevoli o più incerte, ridotta tolleranza al rischio, deterioramento dei valori delle garanzie e preoccupazioni sui costi di finanziamento delle banche e sulle posizioni di liquidità.

Source: Federal Reserve

Durante il primo trimestre del 2023, la maggior parte degli istituti finanziari intervistati ha rafforzato le proprie pratiche di prestito e ha addebitato premi più elevati per i prestiti più rischiosi, il che potrebbe comportare un prosciugamento del capitale entro la fine dell’anno.

Source: Federal Reserve

CRE venti contrari

I prestiti immobiliari commerciali rappresentano un segmento particolarmente vulnerabile.

Trepp, un fornitore di dati, approfondimenti e soluzioni tecnologiche per la finanza strutturata, gli immobili commerciali e i mercati bancari, stima che $ 448 miliardi di prestiti scadranno nel 2023, un sottoinsieme del totale di $ 2,56 trilioni in scadenza tra il 2023-2027.

Il grafico seguente illustra la risposta dei finanziatori al deterioramento dei progetti CRE sensibili ai tassi di interesse durante il primo trimestre dell’anno.

Source: FRED Database

Resta da vedere quanto spazio di manovra avranno le banche per estendere questi prestiti e quanti mutuatari saranno in grado di rifinanziarsi a questi tassi elevati.

In una recente intervista, Gerald Celente, consulente aziendale ed editore del TRENDS Report, ha commentato :

Tornando agli edifici commerciali, ora le persone a casa mese dopo mese dopo mese si dicono… Mi alzo alle cinque del mattino per guidare un’ora e mezza di tragitto giornaliero un’ora e mezza a tratta. Non lo faccio più. Potrei lavorare da casa. Diciamo che possiedo…uffici. Ho 12 piani… stai a casa due giorni alla settimana. Non ho bisogno di 12 piani. me ne servono solo tre. Ridurrò le mie spese. Ora tutte le aziende che dipendevano dai pendolari … (inizieranno) a vedere insolvenze sui debiti. Piccole imprese, medie imprese e il grande settore immobiliare… Non possono pagare il mutuo. Questi sono prestiti fluttuanti, quindi ora i tassi di interesse sono aumentati e ora devo pagare di più sul mio prestito e ho meno inquilini.

In ogni caso, con tassi prevalenti elevati, è probabile che questo settore eserciti una notevole pressione recessiva sull’economia.

In un articolo del WSJ, Nick Timiraos ha scritto,

I regolatori della Fed stanno tenendo d’occhio da 20 a 30 istituzioni che considerano più vulnerabili dopo le turbolenze bancarie di questa primavera. Gli analisti temono che più scarpe potrebbero cadere mentre l’economia rallenta e le insolvenze aumentano.

Cita l’ex presidente della Fed di Dallas Robert Kaplan,

…continuerai ad avere fallimenti (bancari e istituzionali)…Dovrai ancora unirne un certo numero.

Consumatori più deboli e crescita inferiore

Le vendite al dettaglio mese dopo mese sono rimaste indietro rispetto alle previsioni.

Con la preoccupazione che il cuscinetto finanziario fornito alle famiglie statunitensi durante la pandemia possa essere quasi estinto, nei prossimi mesi potremmo vedere un consumatore più debole.

Source: Investing.com

Più preoccupante è il massimo storico dei livelli di debito delle carte di credito che raggiungono i 980 miliardi di dollari.

I rimborsi diventeranno ancora più difficili dati i livelli elevati dei tassi di interesse, che probabilmente deprimeranno ulteriormente i consumi e la crescita.

La Fed prevede valori mediani del PIL allo 0,4% per il 2023 e all’1,2% nel 2024.

Tuttavia, un recente rapporto della Banca mondiale prevede che la crescita rallenterà allo 0,8% nel 2024, sempre a causa dell’impatto duraturo di una politica monetaria altamente aggressiva.

Ambiguità dell’atterraggio duro

Anche se al giorno d’oggi viene menzionata relativamente raramente, la questione dell’atterraggio duro è ancora senza risposta e potrebbe ancora svolgersi senza molto preavviso.

Il raggiungimento di entrambi gli obiettivi della Fed senza innescare una recessione appare improbabile, con il PCE ancora piuttosto distante dal livello del 2%.

Allo stesso tempo, l’indagine sull’occupazione e sul settore bancario ha iniziato a mostrare segni di debolezza.

È probabile che ulteriori aumenti danneggino fattori di crescita già in rallentamento, che a loro volta avrebbero un impatto negativo sull’occupazione.

La narrazione della decisione della Fed di saltare un rialzo dei tassi nel giugno 2023 potrebbe essere un’ammissione proprio di questa debolezza?

Stanley Druckenmiller, per esempio, si aspetta che le cose vadano male e, nel mese di maggio, ha previsto che il tasso di disoccupazione salirà al di sopra del 5%, i profitti aziendali diminuiranno di almeno il 20% e i fallimenti aumenteranno.

Allo stesso modo, Celente ha aggiunto,

Il fallimento bancario è appena iniziato. Il fallimento bancario è appena iniziato. Colpirà le piccole e medie imprese, trilioni di dollari di debito arriveranno alla fine di quest’anno e non saranno in grado di pagarlo.

Come accennato in precedenza, uno dei fattori chiave che possono svolgere un ruolo in questo è la questione dei ritardi monetari, che devono ancora farsi strada nell’economia e potrebbero potenzialmente tradursi in una contrazione imprevista dell’attività economica e in un inasprimento dei prestiti finanziari.

Pensieri finali

La Fed non può rischiare una ripresa dell’inflazione.

Se si decide di saltare l’aumento dei tassi di giugno, ciò potrebbe riflettere la nuova apprensione della Fed sui mercati del lavoro, lo stato dei prestiti finanziari o la pressione dei ritardi monetari.

Sebbene le aspettative siano che i tassi saranno stabili o addirittura aumentati di altri 25-50 punti base quest’anno, la traiettoria della Fed diventerà più chiara solo una volta raggiunto un consenso sulla questione dell’hard landing.

Variazioni violente e inaspettate dei dati sull’inflazione e sull’occupazione quest’anno potrebbero ancora costringere la Fed a mantenere l’opzione di un taglio dei tassi.

Timiraos ha sostenuto,

I funzionari della Fed non pensano che una crisi sia imminente… Ma gli attuali e gli ex banchieri centrali affermano che se le tensioni peggiorano, la Fed dovrà affrontare un compromesso più difficile.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI