Cathie Wood si rivolge a Meta stock mentre l’IA gioca dopo aver perso Nvidia

Le azioni di Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) sono già più che raddoppiate dall’inizio del 2023, ma l’influente investitore Cathie Wood vede un ulteriore rialzo.

Wood ha acquistato azioni Meta per un valore di 47 milioni di dollari

Il fondatore e CEO di Ark Invest ha speso più di $ 47 milioni per caricare azioni del colosso tecnologico questa settimana.

In totale, ha acquistato 174.848 azioni divise tra due dei suoi fondi negoziati in borsa: l’ammiraglia Ark Innovation e Ark Next Generation Internet. È la prima volta che ottiene visibilità su Meta Platforms dal 2021.

Il genitore di Facebook è la sua scommessa sulla rapida crescita dell’intelligenza artificiale dopo aver perso il rally esplosivo di Nvidia che si è materializzato a seguito della sua guida straordinariamente forte per il trimestre in corso.

Dall’inizio dell’anno, le azioni Meta sono aumentate di un enorme 125% alla scrittura.

Meta Platforms Inc è un popolare gioco di intelligenza artificiale

Meta Platforms ha recentemente annunciato chip personalizzati per attività avanzate relative al metaverso. Ad aprile, ha anche registrato un forte primo trimestre e ha emesso indicazioni ottimistiche per il futuro.

È attraente anche perché il CEO Mark Zuckerberg ha tagliato i posti di lavoro in modo aggressivo per ridurre al minimo i costi.

Altri importanti investitori che scommettono su Meta per giocare nello spazio AI includono Daniel Sundheim, David Tepper e Philippe Laffont. Wall Street ha attualmente una valutazione di consenso “sovrappeso” sul titolo Meta.

Il rovescio della medaglia, Cathie Wood ha ridotto la sua partecipazione in Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) di 324.551 azioni per capitalizzare un guadagno piuttosto redditizio del 135% in azioni del produttore di veicoli elettrici. È ancora la più grande partecipazione in ARKK con una ponderazione vicina al 12%.