Che fine ha fatto la moneta libanese: si può salvare la sterlina?

Molte valute di frontiera e dei mercati emergenti hanno perso valore negli ultimi anni. Alcuni dei più importanti sono il peso argentino, il dollaro dello Zimbabwe, lo scellino keniota, la lira turca e la naira nigeriana, tra gli altri. Anche la valuta libanese è precipitata al minimo storico, spingendo molte banche a chiudere i battenti.

Perché la sterlina libanese è crollata

Il Libano ha avuto una drammatica caduta in disgrazia negli ultimi decenni. Al suo apice, il paese era considerato uno dei luoghi di maggior successo al mondo. Beirut, la sua capitale, era uno dei posti migliori dove andare.

Oggi il Libano è l’ombra di se stesso. Il governo è crollato, l’inflazione è aumentata, la valuta si è deprezzata e la migrazione dal paese è aumentata. Le valute forti, in particolare i dollari USA, sono diventate estremamente rare mentre il tasso di disoccupazione è salito al livello più alto mai registrato.

Il motivo principale per cui la sterlina Labanon è crollata è la politica, con il paese che non ha un presidente mentre le tensioni tra Hezbollah e cristiani sono aumentate. Senza un governo, è diventato difficile per l’economia riprendersi. Una grande esplosione nel 2021 e la pandemia di Covid-19 hanno peggiorato le cose.

Allo stesso tempo, l’economia del Libano non ha grandi esportazioni. Come molti mercati di frontiera, il paese dipende principalmente dalle rimesse degli stranieri. Con la chiusura delle banche, queste rimesse sono diminuite negli ultimi anni.

Ci sono state altre cause del crollo della sterlina libanese. Ad esempio, la guerra in Siria ha spinto molti investitori stranieri a ritirare i loro soldi dalle banche libanesi, portando a una grave carenza di dollari. Di conseguenza, le persone con conti in dollari hanno visto significative restrizioni sui prelievi. Anche il Libano non è riuscito a pagare il suo debito estero.

La valuta libanese può essere salvata?

In questa fase, credo che sia difficile salvare la valuta libanese, soprattutto ora che non c’è un governo effettivo. Inoltre, a differenza di paesi come l’Arabia Saudita e il Qatar che vendono miliardi di merci, il Libano non dispone di vaste risorse naturali.

Inoltre, anche se ci fosse un grande salvataggio, ad esempio da parte del FMI, è difficile vedere come ciò stabilizzerebbe la valuta. Per prima cosa, le persone in Libano hanno già visto le loro valute locali svalutarsi nel giro di pochi anni. La maggior parte di queste persone non salverà né investirà mai più nella valuta locale.

Abbiamo visto una situazione simile in Zimbabwe, dove il governo ha introdotto una nuova versione della valuta locale. Oggi il dollaro dello Zimbabwe ha perso oltre il 50% del suo valore, come abbiamo scritto qui . Pertanto, è difficile prevedere cosa accadrà al Libano a breve ea lungo termine.

Una probabile soluzione sarebbe che il paese adottasse una valuta estera come il dollaro USA. Ciò è impossibile per ora poiché il Paese deve prima acquistare miliardi di dollari e non dispone di tali risorse.