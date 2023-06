Crollo del dollaro dello Zimbabwe: ZWL/USD in calo del 94% in un anno e aumento dei controlli sui capitali

In un minaccioso episodio di “storia che si ripete”, lo Zimbabwe sta aumentando ulteriormente i tassi di interesse e inizierà a vendere valuta estera a tassi determinati dal mercato mentre si sforza di proteggere la sua valuta nazionale in calo.

La valuta dello Zimbabwe (ZWL) è stata rilanciata nel 2019 dopo un periodo turbolento di dollarizzazione. L’ex dollaro dello Zimbabwe (con il simbolo di valuta ZWD, piuttosto che l’attuale valuta che va da ZWL) è crollato nel 2009 in quello che è stato uno degli episodi di iperinflazione più eclatanti e dannosi nella storia economica moderna.

Tuttavia, il nuovo dollaro dello Zimbabwe è stato sottoposto a forti pressioni. La divergenza tra il tasso del mercato nero e il tasso ufficiale si è ampliata continuamente, mentre anche guardando il tasso ufficiale si vede che la valuta ha perso il 94% del suo valore nell’ultimo anno. Negli ultimi quattro anni si è svalutato del 99%.

La nazione rimane quasi dollarizzata con il dolore del 2009 fresco nella memoria. La dollarizzazione è ufficialmente terminata nel 2019 quando è stata lanciata la nuova edizione della valuta dello Zimbabwe e tutte le transazioni in valuta estera sono state vietate. Ciò mirava a porre fine al sistema multivaluta in vigore dal 2009 e ad aumentare la domanda di valuta locale.

Tuttavia, come è avvenuto più volte nel corso della storia, i cittadini erano riluttanti a fidarsi della nuova valuta nonostante il divieto e hanno eluso gli ordini del governo di continuare a utilizzare dollari sul mercato nero.

L’amministrazione ha ceduto nel 2020, revocando il divieto di transazioni in valuta estera. Oggi, le stime sulla prevalenza del dollaro USA nell’economia si aggirano intorno all’80%.

Ora, l’amministrazione dello Zimbabwe sta nuovamente spingendo la ZWL mentre reprime la valuta estera. Le misure annunciate dal tesoro dello Zimbabwe includono una tassa dell’1% su tutti i pagamenti esteri, con dazi doganali e altre tasse da pagare in valuta locale.

Saranno perseguite anche le riserve estere. “Tutti i proventi delle esportazioni che rimangono inutilizzati dopo 90 giorni saranno liquidati (sul) mercato interbancario”, ha aggiunto il mese scorso il ministro delle finanze Mthuli Ncube in una dichiarazione.

Lo Zimbabwe ha i tassi di interesse più alti del mondo

Con una valuta che svende drasticamente e un’inflazione perniciosa, lo Zimbabwe sta anche alzando i tassi di interesse. Ha il tasso ufficiale più alto del mondo, questo aumento ha portato il tasso dal 140% al 150%.

La banca centrale aveva precedentemente tagliato i tassi dal 200% al 150% a febbraio, poiché l’inflazione mostrava segni di allentamento. Dopo aver toccato il 285% nel 2022, è sceso all’87% nel marzo 2023. Tuttavia, da allora è rimbalzato, con la lettura più recente di maggio che è arrivata al 131% e ora ha spinto la banca centrale ad aumentare i tassi.

La sfiducia nei confronti della valuta è una versione più perniciosa di ciò che sta accadendo in Turchia, su cui abbiamo scritto un articolo la scorsa settimana. Simile sta accadendo in Argentina, dove l’inflazione alle stelle, i tassi di interesse vertiginosi e una forte preferenza per i dollari USA tra i cittadini stanno causando una crisi esistenziale (approfondimento sull’Argentina qui).

E come tutte le crisi valutarie, è difficile fermare lo slancio di vendita una volta iniziato.

Il dollaro dello Zimbabwe crollerà?

Se si trattasse di un qualsiasi altro paese, ad esempio Turchia o Argentina, sarebbe una sfida estrema tirare indietro la valuta dall’orlo del baratro in questa situazione. Ma l’impatto psicologico della crisi del 2009 significa che in Zimbabwe è ancora più difficile ripristinare la fiducia nella valuta nazionale. Il 2009 è solo quattordici anni fa e la società dello Zimbabwe oggi porta le cicatrici in modo così evidente.

Di per sé, limitare l’uso della valuta estera, così come l’assoluzione dalla liquidazione automatica delle riserve valutarie degli esportatori se non vendono, creerà per definizione domanda di ZWL. Ma il concetto di denaro è un costrutto sociale e ha valore solo se le persone credono che abbia valore. In altre parole, è un gioco di fiducia. Con queste misure aggressive che evidenziano la disperazione del regime, l’abisso sempre più ampio tra il tasso ufficiale e il tasso del mercato nero e il fatto che l’ex valuta locale sia crollata così di recente, comincia a sembrare inverosimile che la situazione possa essere invertita.

Forse l’indicazione più dannosa del panico è stata l’annuncio di aprile che la banca centrale avrebbe introdotto una valuta digitale sostenuta dall’oro, con i “token” trasferibili tra persone e imprese come forma di pagamento.

Ciò avviene meno di un anno dopo il lancio delle monete d’oro fisiche nel luglio 2022, come ulteriore tentativo di eliminare l’uso del dollaro USA e rafforzare la fiducia monetaria. Le monete erano troppo costose perché la maggioranza potesse permettersele e usarle, specialmente per gli articoli di base. Questi nuovi token digitali hanno lo scopo di garantire che anche “quelli con piccole somme” di denaro possano partecipare, secondo John Mangudya, governatore della banca centrale dello Zimbabwe, “in modo che non possiamo lasciare nessuno (dietro)”.

Tra l’esotico e l’ambizioso, l’insolito e il disperato, le opzioni per sostenere la valuta nazionale si stanno esaurendo per lo Zimbabwe e la sua banca centrale. I cittadini del paese hanno già visto questo film e, sebbene l’originale non menzionasse token digitali o blockchain, probabilmente saranno in grado di indovinare come andrà a finire a prescindere.