La Fed probabilmente manterrà i tassi stabili mentre l’IPC scende al minimo di 2 anni

I tanto attesi dati CPI sono stati rilasciati oggi ed erano in linea con le aspettative del settore.

L’IPC è sceso al 4% su base annua, raggiungendo questo livello per la prima volta da marzo 2021.

La cifra principale è diminuita ogni mese dal picco nel giugno 2022 al 9,1%

Su base mensile l’inflazione è rimasta stabile allo 0,1%, anch’essa in linea con le attese, come riportato dal Wall Street Journal.

I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 6,7% su base annua non rettificata, mentre l’energia è aumentata dell’8,3% e gli alloggi sono aumentati dell’8%.

Per l’anno, i trasporti sono stati i maggiori guadagni al 10,2%, mentre l’olio combustibile è sceso del 37%, seguito dalla benzina al 19,7%.

Insieme, le materie prime energetiche sono scese del -20,4% su base annua.

In termini di CPI su base mensile, i rifugi e l’indice per auto e camion hanno fornito i contributi più significativi.

CPI di base

L’IPC core (non alimentare, non energetico) è sceso dal 5,5% del mese precedente, ma è rimasto ostinato, scendendo solo al 5,3%.

Dopo aver raggiunto il picco del 6,6% lo scorso anno, la Fed sta facendo progressi sull’IPC core.

Tuttavia, il FOMC continuerà con la sua retorica da falco mentre i consumatori continuano a sentire il colpo.

Su base mensile, l’IPC core è aumentato dello 0,4%, anch’esso in linea con le aspettative del settore, come riportato dal WSJ.

L’imminente decisione della Fed

Secondo i dati CME FedWatch, le possibilità di mantenere i tassi stabili sono aumentate dall’81,5% poco prima del rilascio dell’IPC al 98,8%.

Questo segnerebbe il primo incontro su 11 in cui il FOMC sceglie di non inasprire la politica monetaria.

La Fed seguirà da vicino anche l’indice dei prezzi alla produzione, previsto per domani e previsto al 2,1% su base annua per l’headline e al 3,0% su base annua per il core (come da TradingEconomics.com).

Dato che i numeri dell’IPC erano esattamente in linea con le previsioni, è improbabile che l’IPP registri deviazioni significative.

Tuttavia, poiché l’IPC core rimane vischioso, la Fed continuerà a mantenere una posizione aggressiva e potrebbe cercare di stringere ancora una volta nella prossima riunione.

Risposta del dollaro

Dopo la pubblicazione, il dollaro è stato messo sotto pressione ed è sceso di mezzo punto percentuale a 103 livelli poiché i mercati prevedono ampiamente una pausa nel ciclo di rialzo.

I lettori interessati possono anche visualizzare il mio articolo sulle possibili azioni della Fed per il resto dell’anno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI