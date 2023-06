Shell dà una spinta ai rendimenti per gli azionisti

Le azioni di Shell PLC (LON: SHEL) sono in rialzo questa mattina dopo che il gigante dell’energia ha rivelato piani per aumentare i rendimenti per gli azionisti.

Shell aumenta dividendi e riacquisti

Andando avanti, il colosso del petrolio e del gas ha dichiarato che distribuirà fino al 40% del flusso di cassa dalle operazioni. Finora, è tornato fino al 30%.

A tal fine, la multinazionale aumenterà il suo dividendo per azione del 15% e riacquisterà almeno $ 5,0 miliardi di azioni nella seconda metà di quest’anno.

Shell ha anche annunciato piani per ridurre la spesa in conto capitale da $ 22 miliardi a $ 25 miliardi nel 2024 e nel 2025 oggi. Secondo Allen Good, analista di Morningstar:

Abbiamo ottenuto riduzioni CAPEX che piacciono sempre al mercato e aumento dei rendimenti per gli azionisti che li porta in linea con i pari. L’annuncio complessivo è positivo ma inferiore a quello che il mercato stava cercando.

Shell non si aspetta più un calo della produzione di petrolio

Sempre mercoledì, la Shell ha dichiarato che ora intende mantenere stabile la produzione di petrolio fino al 2030.

In precedenza aveva l’obiettivo di ridurre la produzione annua fino al 2,0%. Su ” Worldwide Exchange ” della CNBC, Morningstar’s Good ha aggiunto:

Penso che il mercato stesse probabilmente cercando un’inversione completa della crescita. Faranno crescere il business del GNL, ma anche questo era nei loro piani.

Tuttavia, vede un rialzo di quasi il 10% in questo titolo del Regno Unito che è aumentato del 6,0% per l’anno. Nel 2022, Shell PLC, in programma per la sua conferenza del Capital Markets Day più tardi oggi, ha generato un profitto record per l’intero anno di quasi $ 40 miliardi.