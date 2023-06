Il prezzo delle azioni Royal Mail è in aumento: 3 motivi per evitare le azioni IDS

Il prezzo delle azioni IDS (LON: IDS) ha registrato un cauto ritorno nelle ultime settimane. Le azioni della società madre di Royal Mail sono balzate a un massimo di 220 centesimi, il punto più alto dal 19 maggio. Il titolo è balzato di oltre il 14,7% dal livello più basso di maggio di quest’anno. Ecco alcuni dei motivi principali per evitare le condivisioni di Royal Mail.

Crescita dei ricavi in calo

Il motivo fondamentale per cui gli investitori dovrebbero evitare le azioni Royal Mail è che i suoi ricavi e la sua redditività sono diminuiti drasticamente negli ultimi anni. I rapporti più recenti hanno mostrato che le entrate dell’azienda sono diminuite del 12,8% nei nove mesi fino a dicembre 2022. Nella sua dichiarazione, l’azienda ha citato il calo strutturale complessivo delle lettere e delle vendite al dettaglio.

I suoi ricavi totali sono diminuiti del 6,1%, mentre i ricavi dei pacchi sono diminuiti di oltre il 17%. Purtroppo, la società ritiene che le sue condizioni commerciali non miglioreranno quest’anno. La società ritiene che la sua perdita operativa sarà compresa tra £ 350 milioni e £ 450 milioni.

Pertanto, mentre l’azienda ha raggiunto un accordo con i suoi lavoratori, è difficile vedere come Royal Mail tornerà a crescere.

Bilancio teso

L’altro motivo principale per evitare le azioni Royal Mail è il bilancio della società. I dati mostrano che il debito della società è aumentato negli ultimi tre anni. Il suo debito totale ammontava a oltre $ 2,97 miliardi entro marzo di quest’anno, rispetto ai precedenti $ 2,90 miliardi. Aveva un debito di 0,7 miliardi di dollari prima della pandemia di Covid-19.

Pertanto, con l’aumento dei tassi di interesse nel Regno Unito, è probabile che la società spenda più denaro per il pagamento degli interessi. Ciò, in cambio, comporterà perdite significative e compressione dei margini.

Le inefficienze di IDS

Nel frattempo, dovresti evitare IDS a causa delle sue inefficienze. Per prima cosa, come l’USPS americana, la società è obbligata per legge a consegnare lettere in tutto il paese. Sebbene questa sia una buona cosa per i clienti, è costosa per Royal Mail poiché consegna le lettere in alcuni luoghi altamente non redditizi.

Allo stesso tempo, come ho scritto qui , credo che l’IDS sia ampiamente sovraffollato. L’azienda ha oltre 130.000 dipendenti e ha generato oltre 12 miliardi di sterline di entrate nel 2022. Ciò significa che IDS guadagna circa 92.307 sterline per dipendente.

Al contrario, Deutsche Post genera circa $ 182.000 per dipendente. UPS e Fedex, che sono aziende più grandi di Royal Mail, guadagnano $ 184.000 e $ 484.000 per dipendente. Pertanto, affinché IDS diventi redditizia, deve tagliare i costi, cosa non facile a causa della forza del sindacato.

Ci sono altri motivi per evitare le azioni IDS. Ad esempio, l’azienda sta affrontando una forte concorrenza di artisti del calibro di Yodel, Hermes e Fedex, tra gli altri.

