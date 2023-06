Previsione del token Chancer in mezzo alla mania per i mercati delle scommesse blockchain e P2P

Le scommesse hanno fatto molta strada, crescendo con la tecnologia e offrendo agli utenti forme migliori e arricchite per partecipare ai loro giochi preferiti e guadagnare. Ma in mezzo a questi cambiamenti, la posizione dell’investitore non è stata fortemente enfatizzata in quanto deve giocare secondo le regole e le quote del bookmaker. Chancer sta colmando questa lacuna consentendo agli investitori di costruire mercati P2P e stabilire le proprie regole e quote di scommessa. Il token attualmente in prevendita ha registrato una forte domanda, raccogliendo oltre 254.000$ in una settimana.

La crescita dei casinò blockchain

I mercati predittivi sono tra quelli in più rapida crescita. Anche con i rallentamenti economici causati dal COVID-19 e dalla stretta economica, gli investitori stavano investendo miliardi nelle scommesse. Grand View Research prevede che il mercato globale delle scommesse sportive, uno dei più popolari, raggiungerà oltre 182,12 miliardi di dollari di entrate nel 2030. Il mercato è stato valutato a 83,65 miliardi di dollari nel 2022.

Nonostante il mercato robusto e in crescita, il mondo delle scommesse ha affrontato le sue giuste sfide. Gli scommettitori si sono lamentati delle enormi commissioni di transazione, limitazioni dell’account e mancanza di flessibilità. Per affrontare queste sfide, i neofiti con un approccio blockchain stanno arrivando e stanno rapidamente generando entusiasmo. Ma gli scommettitori che considerano le scommesse come un investimento trovano un riscontro migliore nelle piattaforme P2P come Chancer. Ciò spiega la robusta prevendita mentre la piattaforma si è affezionata a unirsi al mondo delle scommesse e rivoluzionare i guadagni degli investitori.

Come funziona Chancer?

Se hai mai sentito parlare di mercati peer-to-peer, allora Chancer opera con un modello simile. Significa avere la possibilità di scommettere con o contro i tuoi pari e guadagnarci.

Come istantanea, Chancer è una piattaforma di mercati predittivi basata su blockchain che ha lanciato la sua prevendita il 13 giugno 2023. Chancer consente alle persone di creare i propri mercati di scommesse attraverso una piattaforma decentralizzata sicura. Gli scommettitori possono creare un mercato P2P su qualsiasi cosa. Quindi, lo scommettitore può invitare amici, famiglie e persone in tutto il mondo a partecipare al proprio mercato P2P. Gli utenti possono anche partecipare ai mercati P2P creati da altri.

Per ogni mercato P2P, gli scommettitori giocano secondo le proprie regole, comprese le quote e come riscuotere le vincite. Ciò rende Chancer una piattaforma creata in modo unico per gli scommettitori che desiderano flessibilità pur godendo dei vantaggi di un’esecuzione rapida e commissioni basse attraverso applicazioni basate su blockchain. In quanto tale, Chancer funzionerà sulla catena BSC per dare agli investitori il tocco blockchain delle scommesse P2P.

Investire in CHANCER per un rendimento 10x e un reddito passivo

Chancer non è semplicemente una piattaforma di scommesse. È un’opportunità di investimento, che comprende numerosi modi per guadagnare. Il primo è il token $CHANCER, che è la valuta per facilitare le transazioni e incentivare gli utenti sulla piattaforma Chancer. Con l’aumento degli abbonamenti di token in prevendita, potrebbe essere un investimento 10 volte maggiore poiché aumenta la domanda di scommesse P2P. Il ritorno potrebbe facilmente essere raggiunto nel 2024 quando la rete principale verrà lanciata nel primo trimestre.

L’utilizzo del token $CHANCER consente inoltre al titolare di contribuire alla piattaforma e guadagnare premi. Gli utenti guadagnano ricompense per la creazione del mercato per la creazione dei mercati Chancer e per il piazzamento di risultati di scommesse di successo. Altri modi per guadagnare includono lo staking di $CHANCER e la condivisione della piattaforma. Per rendere la piattaforma più redditizia, ci sono tariffe scontate per la creazione e la partecipazione ai mercati di Chancer.

Conviene acquistare $CHANCER durante la prevendita?

Le prevendite potrebbero essere il momento ideale per investire in token appena lanciati in quanto i prezzi sono ancora molto bassi. Consente agli investitori di beneficiare di un aumento anticipato dei prezzi e di ottenere i massimi rendimenti. Pertanto, $CHANCER rappresenta un’opportunità iniziale quando il prezzo è di appena 0,01 BUSD. Inoltre, investire nella prevendita significa accedere in anticipo alla piattaforma e ai suoi premi. Uno ha sviluppato conoscenze sufficienti per partecipare e guadagnare prima del lancio della piattaforma principale.