Mentre Lordstown Motors crolla, Mullen Automotive, Canoo potrebbe essere il prossimo

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Lordstown Motors (NASDAQ: RIDE) è diventato il primo veicolo elettrico società a presentare istanza di protezione fallimentare. La società ha lottato per raccogliere capitali e costruire i suoi camion dopo che Foxconn si è ritirata dalla sua partnership.

L’azienda di veicoli elettrici fallisce

Copy link to section

Lordstown Motors è una società di veicoli elettrici che ha tentato di costruire camion a Detroit. Il modello di business dell’azienda era relativamente semplice. Farebbe la ricerca e lo venderebbe camion. Invece di produrre, Lordstown collaborerebbe con Foxconn, il gigantesco produttore taiwanese che costruirà i suoi veicoli. Questo è lo stesso modello utilizzato da Fisker.

Costruire veicoli elettrici da zero è un processo molto costoso, come dimostrano le ingenti somme che aziende come Tesla, Rivian e Lucid Motors hanno speso negli ultimi anni. Nel caso di Lordstown Motors, la società ha speso oltre $ 15,6 milioni nel 2019 e $ 102 milioni nel 2020. Le sue spese sono cresciute fino a oltre $ 275 milioni nel 2022.

Di conseguenza, i suoi soldi sono finiti. L’ultimo rapporto ha mostrato che la sua liquidità e gli investimenti a breve termine sono scesi a 176 milioni di dollari. A quel tempo, la società ha criticato Foxconn per non averle fornito i fondi che aveva promesso nel 2022.

Il fallimento di Lordstown era facile da prevedere. In questo articolo Ho scritto a maggio, ho avvertito che le azioni sarebbero crollate a zero man mano che le sue riserve di cassa si sarebbero ridotte.

Lordstown Motors contro Mullen Automotive, azioni Canoo

Mullen Automotive e Canoo potrebbero essere i prossimi

Copy link to section

Lordstown Motors non sarà l’unica azienda di veicoli elettrici a fallire quest’anno. Come ho avvertito in precedenza, anche Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) e Canoo potrebbero crollare man mano che la liquidità si assottiglia.

Sebbene Mullen Automotive abbia avviato le consegne di veicoli, il suo bilancio sembra inadeguato a sostenere le sue operazioni. L’ultimo rapporto ha mostrato che la società aveva oltre 60,3 milioni di dollari in contanti e investimenti a breve termine. Aveva anche oltre $ 14,8 milioni di conti da pagare e $ 121 milioni di passività correnti totali.

Ora, confronta questi numeri con le spese trimestrali dell’azienda. Mullen Automotive ha registrato spese operative per oltre 67,9 milioni di dollari nel primo trimestre e 73,6 milioni di dollari nel trimestre precedente. Pertanto, anche se l’azienda taglia i costi e inizia a ricevere entrate, dovrà presto raccogliere capitali.

Canoo è un’altra società di veicoli elettrici in difficoltà che potrebbe anche fallire. Il trimestre più recente ha mostrato che la società ha avuto spese per oltre $ 81,5 milioni, in calo rispetto ai precedenti $ 83,2 milioni. Ha speso quasi un miliardo di dollari dal 2022.

Ora, confronta questo con i suoi saldi di cassa. Canoo ha chiuso il trimestre con meno di 10 milioni di dollari in meno rispetto agli oltre 40 milioni di dollari del quarto trimestre. Pertanto, la società ha bisogno di raccogliere fondi, il che è difficile poiché le sue azioni sono crollate dell’83% quest’anno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI