Constellation Brands batte le stime sugli utili grazie alle forti vendite di birra

Constellation Brands Inc (NYSE: STZ) ha citato la forza nel suo business della birra in quanto venerdì ha riportato risultati migliori del mercato per il suo primo trimestre finanziario. Azioni ancora aperte in rosso.

Constellation Brands ribadisce la guida

L’azione sui prezzi è interessante considerando che anche la società di liquori ha ribadito la sua guida per l’intero anno finanziario.

Per l’anno fiscale 2024, Constellation Brands prevede che i suoi guadagni scenderanno tra $ 11,70 per azione e $ 12 per azione, escludendo il suo investimento in Canopy Growth Corp. Secondo il CFO Garth Hankinson:

La performance del business della birra ha riaffermato la nostra fiducia nei nostri piani e obiettivi annuali. Prevediamo che la nostra attività di vino e liquori acceleri verso la sua prospettiva per tutto il resto dell’anno.

L’analista aveva chiesto $ 11,66 per azione di utili per azione. Constellation Brands prevede fino a 1,3 miliardi di dollari di free cash flow quest’anno.

Le vendite di birra sono state forti nel primo trimestre

Le vendite di birra nel trimestre appena concluso sono aumentate dell’11%. Tuttavia, Constellation Brands ha registrato un calo di 220 punti base del margine operativo in tale attività, in parte a causa dei maggiori costi di input. Il capo delle finanze ha aggiunto nel comunicato stampa :

Ora siamo anche più vicini al nostro obiettivo del rapporto di leva finanziaria netta, continuando a restituire liquidità agli azionisti e ad avanzare le nostre espansioni modulari della capacità del birrificio in base alle priorità di allocazione del capitale.

All’inizio di giugno, Model Especial di Constellation Brands ha detronizzato Bud Light di AB InBev come la birra più venduta negli Stati Uniti (leggi di più).

La società quotata a New York stima un aumento fino al 9,0% delle vendite di birra quest’anno.

Cifre notevoli nei guadagni del primo trimestre di Constellation Brands

Guadagnato $ 135,9 milioni rispetto all’anno precedente $ 389,5 milioni

Anche gli utili per azione sono diminuiti da $ 2,09 a 74 centesimi

L’EPS rettificato è stato stampato a $ 2,91 come da comunicato stampa

Le vendite sono aumentate del 7,0% su base annua a 2,525 miliardi di dollari

Il consenso è stato di $ 2,83 per azione su $ 2,474 miliardi di vendite