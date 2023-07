iShares Taiwan ETF ha un rendimento da dividendi del 16%: EWT è un acquisto sicuro?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Taiwan sta attraversando venti contrari nel 2023 a causa delle preoccupazioni per la geopolitica e la domanda di semiconduttori. La sua economia si è contratta del 3,02% su base annua nel primo trimestre dopo essere scesa dello 0,4% nel quarto trimestre dello scorso anno. Contraendosi in due trimestri consecutivi, significa che Taiwan è entrata in una recessione. Nonostante ciò, l’ ETF iShares Taiwan (EWT) è balzato di circa il 18% quest’anno.

Investire in azioni di Taiwan



L’economia taiwanese sta attraversando un periodo di grande difficoltà a causa del perdurare delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Di conseguenza, molti paesi stanno investendo molto per modificare le proprie catene di approvvigionamento. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno approvato il CHIPs Act che mira a portare gli investimenti nei semiconduttori nel paese.

Anche l’Europa sta investendo miliardi di dollari nell’industria dei semiconduttori. L’obiettivo è garantire che le catene di approvvigionamento di questi paesi siano abbastanza forti da resistere agli shock globali. Lo shock più grande è una potenziale invasione di Taiwan da parte della Cina.

Tuttavia, Taiwan manterrà un vantaggio nell’industria dei semiconduttori grazie allo stadio avanzato dei suoi impianti. Inoltre, vale la pena notare che molte aziende taiwanesi stanno investendo nei paesi occidentali. Ad esempio, Taiwan Semiconductor sta investendo 40 miliardi di dollari in uno stabilimento in Arizona.

Pertanto, molti investitori evitano l’ETF iShares Taiwan a causa dei rischi geopolitici e del timore che il paese perda il suo vantaggio nel semiindustria. Sebbene sia probabile un’invasione, Taiwan probabilmente continuerà a crescere nei prossimi anni.

EWT ETF è anche un’intelligenza artificiale giocare poiché i maggiori costituenti sono nel settore tecnologico. I titoli tecnologici costituiscono circa il 60% del fondo. Includono aziende come Taiwan Semi, Foxconn, MediaTek e United Microelectronics.

L'ETF iShares Taiwan è un buon acquisto?



Pertanto, credo che l’ETF iShares Taiwan sia un buon investimento per tre motivi. In primo luogo, i timori geopolitici hanno creato sconti nel fondo. Credo che aziende come TSMC e Foxconn siano difficili da sostituire anche se la riduzione del rischio continua.

In secondo luogo, il fondo ha un enorme rendimento da dividendi che è troppo difficile da ignorare. Ha un rendimento TTM del 15,8% e un rendimento a termine del 16%. Negli ultimi 3 e 5 anni, il suo rendimento da dividendi ha avuto un CAGR rispettivamente del 94% e del 45%.

Infine, i dati tecnici supportano il fondo. Il grafico giornaliero mostra che l’ETF EWT ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. È riuscito a superare il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%. Il fondo è inoltre supportato dalle medie mobili a 25 e 50 giorni.

Pertanto, è probabile che l’ETF iShares MSCI Taiwan continui a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo livello di resistenza chiave a $ 53,22, il punto di ritracciamento del 78,6%.

