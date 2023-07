I prezzi del cacao sono stati ipercomprati ai massimi di 40 anni a causa delle preoccupazioni sull’offerta

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

La maggior parte delle materie prime agricole è scesa quest’anno, aiutata dall’accordo sulle spedizioni tra Russia e Ucraina. Una merce, tuttavia, ha sfidato la gravità mentre il suo prezzo è salito al livello più alto in più di quattro decenni. Il prezzo del cacao è stato scambiato a $ 3.400, ~ 36% al di sopra del livello più basso nel 2022 e ~ 93% in più rispetto ai minimi del 2018.

Squilibrio tra domanda e offerta

I prezzi del cacao sono aumentati a causa del continuo squilibrio tra domanda e offerta nel settore. La domanda di aziende leader come Hershey e Mondelez è aumentata vertiginosamente, aiutata dalla riapertura dell’economia mondiale. La domanda è aumentata anche a causa della crescente classe media in paesi asiatici come la Cina e l’Indonesia.

L’offerta, d’altro canto, è stata messa sotto pressione. Mentre la Costa d’Avorio sta producendo un raccolto record, la produzione in Ghana ha continuato a rallentare. I dati mostrano che la produzione di cacao in Ghana è diminuita del 18% nell’ultima stagione terminata il 30 settembre dello scorso anno.

La produzione nei due paesi dovrebbe continuare a diminuire nei prossimi anni. Per prima cosa, la maggior parte delle piante di cacao sta invecchiando mentre la fertilità del suolo è diminuita. A differenza di colture come mais e soia, le piante di cacao impiegano dai due ai quattro anni per maturare.

Un’altra differenza tra il cacao e gli altri prezzi è che gli agricoltori della Costa d’Avorio ricevono un importo fisso dal governo. In quanto tali, non stanno avvantaggiando l’entità dall’aumento dei prezzi in corso.

Inoltre, aziende come Mars, Mondelez e Hershey stipulano contratti di acquisto a lungo termine che le proteggono dai prezzi di mercato. Anche il cambiamento climatico sta avendo un impatto sulla produzione agricola. In una nota al WSJ, un dipendente di Mondelez in Ghana ha dichiarato :

“Non abbiamo la copertura forestale che avevamo, non abbiamo la pioggia che avevano i nostri nonni e il suolo non è così fertile… I giovani spesso partono per cercare una vita migliore in città”.

Si prevede che la domanda di tavolette di cioccolato continuerà ad aumentare nei prossimi anni. Gli analisti prevedono che oltre 2 miliardi di persone consumino cacao ogni anno e il numero continuerà ad aumentare per un po’.

Previsione del prezzo del cacao

Grafico del cacao di TradingView

Il grafico settimanale mostra che i prezzi del cacao hanno registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Di recente ha superato l’importante punto di resistenza a 2.932,5$, il punto più alto di febbraio 2020.

Il cacao è balzato al di sopra delle medie mobili a 50 e 25 settimane, mentre il Relative Strength Index e l’oscillatore stocastico si sono spostati al di sopra del livello di ipercomprato. Pertanto, è probabile che il prezzo subisca un breve pullback nelle prossime settimane e poi riprenda il trend rialzista.