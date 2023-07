Analisi USD/PKR: l’impennata della rupia pakistana potrebbe essere di breve durata

La coppia USD/PKR è scesa al livello più basso dal 5 marzo mentre gli investitori riflettevano sul recente accordo di salvataggio del FMI. Il prezzo da USD a rupia pakistana era scambiato a 275,38, che era molto inferiore al massimo da inizio anno di 297,12.

La rupia pakistana è ancora a rischio

Una delle notizie forex più importanti dei mercati emergenti è arrivato di recente quando il Pakistan ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale. L’accordo significa che il paese riceverà un prestito di 3 miliardi di dollari che gli ha impedito di fallire.

Come avevo scritto prima , il paese avrebbe attraversato la peggiore crisi economica dei tempi moderni se fosse andato in default. Pertanto, il prestito darà al governo più spazio per eseguire un recupero.

Nonostante tutto questo, credo che la forza della rupia pakistana sia una reazione eccessiva e che avrà vita breve. Per prima cosa, i dati mostrano che la maggior parte dei paesi che ricevono i salvataggi del FMI rimangono sotto assedio per un po’.

Ad esempio, la rupia dello Sri Lanka rimane vicina al minimo storico nonostante il piano di salvataggio avvenuto alcuni anni fa.

Inoltre, il Pakistan non è ancora fuori dai guai poiché ha miliardi di scadenze in scadenza nei prossimi anni. Ha un muro di rimborso del debito di $ 25 miliardi a partire da questo mese. Pertanto, gli analisti ritengono che i fondi di salvataggio non fossero sufficienti. In una nota, gli analisti di Fitch hanno scritto che :

“Mentre il FMI probabilmente ha cercato e ricevuto garanzie per tali finanziamenti, c’è il rischio che ciò possa rivelarsi insufficiente, in particolare se i disavanzi delle partite correnti si allargassero nuovamente”.

L’altro grande rischio per il Pakistan è che la domanda dei suoi beni stia diminuendo a livello internazionale. I dati più recenti hanno mostrato che le esportazioni del Paese sono diminuite del 19% a giugno, il decimo calo consecutivo. Anche le importazioni sono diminuite a causa della valuta svalutata.

Previsioni USD/PKR

Grafico USD/PKR di TradingView

L’USD contro la rupia pakistana ha fatto un breakout ribassista dopo l’accordo di salvataggio del FMI. Prima del breakout, la coppia aveva formato un pattern testa e spalle, che di solito è un segnale ribassista. La coppia è scesa sotto le medie mobili a 25 e 50 giorni.

Inoltre, il prezzo attuale è importante perché era il livello più alto il 6 febbraio. Il MACD si è spostato sotto il punto neutrale. Pertanto, sospetto che il prezzo USD/PKR si riprenderà con l’attenuarsi dell’entusiasmo per il piano di salvataggio. Pertanto, credo che la coppia testerà nuovamente il prossimo livello di resistenza chiave a 287.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.