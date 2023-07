Prestige Wealth stock: impara da TOP, AMTD ed evita PWM

Il prezzo delle azioni Prestige Wealth Inc (NASDAQ:PWM) ha fatto notizia giovedì quando è quasi raddoppiato nel suo primo giorno di negoziazione. Le azioni sono balzate a $ 5,40 giovedì, dandogli una capitalizzazione di mercato di oltre $ 48 milioni. Ha poi raddoppiato nella sessione pre-mercato dove veniva scambiato a 10,86$.

AMTD e memorie Top Financial

Copy link to section

Le società con sede a Hong Kong hanno preso l’abitudine di diventare paraboliche quando quotano negli Stati Uniti. Qualche anno fa, le azioni di AMTD sono balzate, rendendo la sua capitalizzazione di mercato più grande di quella di Goldman Sachs, come abbiamo scritto qui.

Più di recente, le azioni Top Financial sono balzate a oltre $ 114 prima di precipitare agli attuali $ 6,67. Non è ancora chiaro il motivo per cui queste azioni tendono ad andare bene dopo essere diventate pubbliche. La mia opinione è che queste società tendano a progettare schemi pump-and-dump ben orchestrati che lasciano molti investitori in mano.

Prestige Wealth Inc è un’altra società che ha guadagnato trazione questa settimana con l’aumento delle sue azioni. Per cominciare, PWM è una società con sede a Hong Kong che fornisce soluzioni di gestione patrimoniale e di asset management.

Secondo il suo profilo, l’azienda aiuta i propri clienti a identificare e acquistare soluzioni di gestione patrimoniale e patrimoniale. Il profilo aggiunge che la società serve persone facoltose a Hong Kong e nella Cina continentale.

Evita il prezzo delle azioni Prestige Wealth

Copy link to section

Ci sono tre motivi principali per cui dovresti evitare lo stock PWM. In primo luogo, la storia suggerisce che queste pompe tendono a sgretolarsi, lasciando molti commercianti al dettaglio con le mani in mano. Nel grafico sottostante, vediamo che i prezzi delle azioni AMTD e Top Financial sono crollati dopo essere diventati parabolici nei loro primi giorni. Pertanto, è probabile che il titolo Prestige Wealth faccia lo stesso.

TOP Quotazioni finanziarie e AMTD

In secondo luogo, si sa poco della Prestige Wealth e delle sue operazioni commerciali. Ad esempio, a settembre dello scorso anno, la società aveva solo $ 702.000 di asset in gestione. Il suo reddito e le sue entrate non sono ben noti per ora. Le relazioni con gli investitori del suo sito Web non forniscono risorse significative sulle sue risorse finanziarie.

Terzo, è sempre importante investire in aziende che conosci bene. Nel caso di Prestige, non ha fornito ulteriori dettagli su come funziona la sua attività e su come guadagna.