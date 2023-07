Previsioni sui prezzi del mais: il raccolto negli Stati Uniti è visto in aumento con l’aumento della superficie coltivata

Il prezzo del mais è crollato pesantemente a causa delle continue preoccupazioni sull’offerta. Dopo essere saliti a 6,83 dollari a giugno, i prezzi del mais sono scesi a un minimo di 5,20 dollari, il livello più basso in oltre due anni. Questo calo significa che il mais e l’ETF sul mais Teucrium (CORN) sono diminuiti di oltre il 15% quest’anno.

Le robuste forniture di mais

Copy link to section

I prezzi del mais sono diminuiti mentre gli investitori si preparano per maggiori forniture di mais quest’anno, aiutati dal clima favorevole in paesi chiave come Stati Uniti e Brasile.

Un rapporto del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha aumentato la superficie coltivata a mais prevista per l’anno. Il dipartimento prevede che la superficie coltivata a mais sarà di 94,1 milioni, con un aumento di 2 milioni di acri rispetto alla stima precedente. Se il clima rimane favorevole, significa che il raccolto del Paese sarà il più alto degli ultimi anni.

Anche l’Ucraina, un importante paese agricolo, dovrebbe avere una produzione più elevata quest’anno. Mentre la guerra in Ucraina continua, i primi dati mostrano che molti agricoltori del paese hanno piantato quest’anno.

Anche il Brasile sta registrando un clima favorevole, che potrebbe portare a una maggiore produzione. L’unico grande ritardatario è l’Argentina, uno dei più grandi paesi agricoli del mondo. L’Argentina sta attraversando una grave crisi economica che ha spinto la sua valuta a un minimo storico.

Un rischio chiave per il mais è l’evento meteorologico El Nino. In una nota di questa settimana, l’Onu ha confermato che El Nino era già iniziato. El Nino è un evento meteorologico che porta a precipitazioni significativamente più elevate in alcuni luoghi e tempo secco in altri luoghi.

Previsione del prezzo del mais

Copy link to section

Grafico del mais di TradingView

Passando al grafico giornaliero, vediamo che i prezzi del mais hanno registrato un forte trend ribassista negli ultimi mesi. Di recente ha attraversato diversi livelli importanti, tra cui $ 5,81 (minimo luglio 2022) e $ 5,6324 (minimo 18 maggio).

Il mais si è spostato al di sotto di tutte le medie mobili e il lato inferiore del canale discendente è mostrato in nero. Pertanto, in questa fase, i prezzi rimarranno probabilmente sotto pressione per un po’. Ulteriori ribassi saranno confermati se il prezzo scenderà al di sotto del minimo di ottobre di $ 5,1923.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.