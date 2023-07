Il CEO di BT rivela i piani per dimettersi

BT Group (LON: BT.A) è praticamente piatto lunedì dopo che il suo CEO Philip Jansen ha rivelato l’intenzione di dimettersi entro i prossimi dodici mesi.

Le azioni BT non hanno funzionato bene sotto Jansen

L’annuncio arriva poco dopo che l’amministratore delegato ha dichiarato che la società di telecomunicazioni taglierà fino a 55.000 posti di lavoro entro la fine di questo decennio, come riportato qui da Invezz.

Durante il suo mandato, ha anche avviato il roll-out di una rete nazionale in fibra.

Stiamo investendo molto nel futuro. Stiamo costruendo come una furia, ora abbiamo superato oltre 11 milioni di case con la fibra, abbiamo il servizio 5G nel 68% del paese e il nostro servizio clienti è molto migliorato.

Tuttavia, il titolo BT non è stato in grado di ottenere buoni risultati sotto la sua guida. Ha perso circa il 35% negli ultimi dodici mesi. Ma in tutta franchezza, parte della debolezza è stata correlata al tasso di interesse più elevato su un debito di 18,9 miliardi di sterline che la società ha in bilancio.

BT ha lanciato la ricerca di un nuovo CEO

Lunedì il consiglio ha confermato di aver già iniziato a cercare un successore.

Street si aspetta che Marc Allera (responsabile dei marchi di consumo di BT) o Allison Kirkby (membro del consiglio di amministrazione di BT) sostituiscano Jansen. Secondo gli analisti di JPMorgan, però:

Sospettiamo che gli investitori troveranno questa transizione un po’ prematura dato che i frutti degli investimenti in fibra di BT devono ancora essere dimostrati.

A maggio, la multinazionale britannica ha registrato un calo dell’1,0% delle sue entrate per l’intero anno fino al 31 marzo 2023. Tuttavia, l’investitore miliardario Patrick Drahi ha recentemente aumentato la sua partecipazione in azioni BT a circa il 25% (leggi di più).

