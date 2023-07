Con le partite della Premier League inglese (EPL) per il 2023-24 già terminate, la nuova stagione EPL si sta avvicinando rapidamente e gli scommettitori stanno già elaborando strategie sulle 380 partite in arrivo.

Oltre alle emozionanti partite, i fan dell’EPL avranno l’opportunità di utilizzare Chancer, il primo sito di scommesse decentralizzato al mondo, prima della fine della stagione per scommettere sulle loro squadre preferite.

La stagione EPL 2023-24

La Premier League inglese 2023-24 sarà la 32esima stagione della Premier League e la 125esima in assoluto della massima divisione del calcio inglese. Nel programma pubblicato il 15 giugno 2023, alle 9:00 BST, i campioni in carica, il Manchester City, entreranno nella storia inglese se vinceranno quattro campionati consecutivi, rendendoli il primo club maschile a farlo.

Venti squadre si sfideranno nel campionato. Le squadre comprendono le prime diciassette squadre della stagione precedente e le tre squadre promosse dal campionato. Le squadre promosse sono Burnley, Luton Town e Sheffield United.

Non ci saranno partite di Premier League tra il 13 gennaio e il 30 gennaio 2024, rendendo questa stagione la terza a includere una pausa invernale. La finestra di mercato estiva inizierà il 14 giugno 2023 e si chiuderà alle 23:00 BST del 1° settembre 2023.

Quello che devi sapere su Chancer

Chancer è una piattaforma di scommesse personalizzate peer-to-peer che mira a ribaltare le industrie del gioco e del gioco d’azzardo. Si basa sulla blockchain di Ethereum ed è unico rispetto ad altri sistemi in questo campo in diversi modi.

La prima cosa che Chancer ha fatto è stata quella di introdurre l’idea delle scommesse social, che consentono agli utenti di creare il proprio mercato praticamente su qualsiasi cosa. Successivamente, gli utenti possono distribuirlo ad altri utenti e, forse, ricavarne dei soldi.

In secondo luogo, questa piattaforma basata su blockchain consente agli utenti di guardare lo streaming live per rimanere informati sullo stato delle loro scommesse. Inoltre, è in qualche modo più sicuro perché i moderatori super-partes supervisionano le schede di scommessa personalizzate.

Per accedere a Chancer, è necessario disporre di token CHANCER. I token possono essere acquistati nella prevendita di Chancer attualmente in corso o negli scambi di criptovalute una volta che il token è elencato. Puoi vedere l’elenco dei migliori scambi di criptovalute qui. L’utente anticipato non solo godrà di profitti poiché il valore del token sarà più alto alla fine della prevendita e molto probabilmente si sposterà più in alto dopo la quotazione sulle piattaforme di scambio di criptovaluta.

Nell’attuale fase di prevendita (Fase 1) il valore di un token CHANCER è di 0,01$ sebbene le parti interessate dovranno utilizzare la stablecoin BUSD per acquistarlo durante la prevendita.

Perché investire in Chancer?

Chancer è la prima piattaforma di market-making predittiva decentralizzata al mondo e sarà sicuramente un punto di svolta per l’industria delle scommesse. Contrariamente alle tradizionali piattaforme di scommesse, Chancer offre agli utenti la possibilità di creare le proprie scommesse letteralmente su qualsiasi cosa, comprese le competizioni tra amici. Inoltre, gli utenti possono impostare le proprie quote e invitare i partecipanti a partecipare.

Tutti questi vantaggi dovrebbero spingere Chancer a diventare una delle migliori piattaforme di scommesse, in particolare per la stagione EPL molto seguita e la stagione NFL che dovrebbe iniziare all’inizio di settembre 2023.

I possessori di token CHANCER trarranno il massimo dal successo della piattaforma visto che avranno l’opportunità di creare scommesse e guadagnare da esse o addirittura partecipare a scommesse create da altri utenti. Inoltre, i possessori potranno anche scambiare i propri token sugli exchange.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.