Prezzo delle azioni Airbnb: si forma una croce d’oro mentre gli addetti ai lavori scaricano le azioni

Il prezzo delle azioni di Airbnb (NASDAQ: ABNB) ha registrato un forte ritorno quest’anno poiché la domanda di viaggi ha continuato a crescere. Le azioni sono balzate a un massimo di $ 140, il livello più alto dal 16 febbraio. Sono balzati di oltre il 67% rispetto al livello più basso del 2023.

Gli addetti ai lavori di Airbnb stanno vendendo

Airbnb sta andando bene mentre gli investitori plaudono alla ripresa in corso del settore dei viaggi. La maggior parte degli analisti ritiene che i viaggi quest’anno saranno molto più alti rispetto a quelli dell’anno scorso. E con l’inflazione in calo, c’è la possibilità che più persone viaggeranno sia per piacere che per affari.

Questa tendenza è stata evidenziata dalla recente performance finanziaria di Airbnb. Nell’ultimo trimestre, le entrate dell’azienda sono aumentate di oltre il 20% a 1,8 miliardi di dollari. Come previsto, le entrate del primo trimestre sono state di pochi punti inferiori agli 1,9 miliardi di dollari del quarto trimestre.

Airbnb è diventata anche un’azienda più redditizia. Il suo utile netto nel primo trimestre è stato di 117 milioni di dollari, in calo rispetto a una perdita di oltre 19 milioni di dollari nello stesso trimestre del 2022.

Gli analisti sono ottimisti sul fatto che la crescita dei ricavi di Airbnb continuerà nel prossimo decennio. Le aspettative sono che le sue entrate saranno di $ 9,48 miliardi quest’anno. Attraverserà oltre $ 20 miliardi nel 2029.

Anche Airbnb dovrebbe essere altamente redditizio. I suoi utili per azione dovrebbero salire a $ 3,45 quest’anno e raggiungere $ 10,42 nel 2030. Pertanto, mentre Airbnb è ampiamente sopravvalutato, gli analisti ritengono che la crescita dell’azienda lo giustifichi.

Tuttavia, c’è una bandiera rossa nel titolo. Uno sguardo alle transazioni interne mostra che molti leader dell’azienda hanno venduto le loro azioni. Negli ultimi 12 mesi, questi addetti ai lavori hanno venduto azioni per un valore di oltre 741 milioni di dollari. 9 addetti ai lavori hanno venduto le loro partecipazioni e nessuno l’ha acquistata.

Gli addetti ai lavori detengono ancora circa il 30% delle azioni della società, che è molto più alto di altre società tecnologiche come Tesla e Meta.

Transazioni interne di Airbnb

Previsioni del prezzo delle azioni Airbnb

Grafico ABNB di TradingView

ABNB ha dati tecnici molto positivi. Sul grafico giornaliero, le azioni si sono spostate sopra l’importante punto di resistenza a 129,15$, il livello più alto del 9 maggio. Si è spostato sopra il lato superiore dello strumento Andrews Pitchfork. Inoltre, il prezzo delle azioni ABNB è salito al di sopra del livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%.

Le azioni hanno formato una croce d’oro, che si verifica quando le medie mobili a 50 e 200 giorni fanno un crossover rialzista. Pertanto, le prospettive per il titolo sono ancora rialziste, con il livello successivo da tenere d’occhio a 144,13 dollari, il punto più alto del 17 febbraio. Una mossa al di sopra di questo livello la vedrà saltare al livello chiave successivo a 150$.

