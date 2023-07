Roku ha appena annunciato una partnership con Shopify: scopri di più

Le azioni di Roku Inc (NASDAQ: ROKU) hanno aperto oggi circa il 5,0% in rialzo dopo che la società di streaming media ha annunciato una nuova partnership con Shopify Inc (NYSE: SHOP).

Ecco cosa sappiamo finora

Copy link to section

Gli spettatori potranno ora fare acquisti comodamente nel negozio online direttamente dai loro televisori.

Sarebbero in grado di pagare l’acquisto utilizzando Roku Pay, come da comunicato stampa. Secondo Peter Hamilton, Senior Director of Ad Innovation presso Roku Inc:

Questo è un ottimo esempio della posizione unica della piattaforma di Roku per rendere gli inserzionisti imperdibili durante il viaggio dello streamer, dall’accensione al completamento dell’acquisto.

Le azioni di Roku sono ora vicine al 100% rispetto all’inizio di quest’anno. Tuttavia, la società con sede in California rimane una delle preferite dalla famosa investitrice Cathie Wood (scopri di più).

Quali sono i vantaggi per gli inserzionisti di Shopify?

Copy link to section

Lavorare con Roku consentirà inoltre agli inserzionisti di Shopify di raccogliere più dati e approfondimenti per analizzare meglio le tendenze di acquisto. Mani Fazeli della società di e-commerce ha dichiarato oggi:

Collaborando con Roku per rendere Shopify Checkout disponibile attraverso nuovi canali, stiamo rendendo più facile per più marchi promuovere un coinvolgimento più profondo e raggiungere nuovi segmenti di pubblico.

Il comunicato stampa ha nominato Ergatta, True Classics e Olly come partner pubblicitari iniziali. L’iniziativa si basa su “Roku Action Ads”, una piattaforma che collega direttamente i consumatori con gli inserzionisti.

Roku dovrebbe riportare i suoi guadagni del secondo trimestre il 27 luglio. Il consenso è che perda $ 1,21 per azione in questo trimestre rispetto a 82 centesimi per azione un anno fa.