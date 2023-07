SPDR Gold Shares (GLD): questo ETF sull’oro è un buon investimento?

L’ETF SPDR Gold Shares (GLD) si è recentemente ritirato in vista dei prossimi dati sull’inflazione al consumo negli Stati Uniti. Il GLD è stato scambiato a 180 dollari martedì, circa il 6,45% al di sotto del livello più alto di quest’anno. Allo stesso modo, il prezzo dell’oro è sceso dal massimo storico di $ 2.082.

L’indice del dollaro USA arretra

SPDR Gold Shares è un fondo negoziato in borsa (ETF) che traccia la performance dell’oro. Ha oltre $ 56 miliardi di attività e un rapporto di spesa dello 0,40%, che lo rende il più grande del settore.

L’oro sta assistendo a una confluenza di fattori che potrebbero spingerlo molto più in alto nelle prossime settimane. In primo luogo, l’indice del dollaro USA (DXY) è sceso bruscamente di recente. Come ho scritto qui , l’indice è sceso a 101,40 dollari, il punto più basso da maggio. Se la tendenza continua, è probabile che nelle prossime settimane si sposti sotto i 100$. L’oro ha una relazione inversa con il dollaro USA.

In secondo luogo, la domanda di oro rimane a un livello elevato in tutto il mondo. Paesi come Russia, India, Kazakistan e Turchia hanno tutti acquistato oro negli ultimi anni mentre aumenta la sfiducia nei confronti del dollaro USA.

Gli analisti ritengono che questa tendenza continuerà. Ad esempio, la Russia ha recentemente confermato che i BRIC stavano pianificando una valuta sostenuta dall’oro per sfidare il dollaro. Se ciò accade, potremmo vedere una maggiore domanda di oro man mano che la valuta prende forma.

In terzo luogo, il prezzo dell’oro è influenzato dalle forniture. La realtà è che la produttività delle miniere d’oro è in calo. Nella maggior parte dei paesi come il Sudafrica, le compagnie minerarie devono scavare più a fondo per trovare il metallo. Con l’invecchiamento delle miniere, la produzione dovrebbe diminuire nel corso degli anni.

Nell’immediato breve termine, l’oro e l’ETF GLD reagiranno moderatamente agli ultimi dati sull’inflazione al consumo negli Stati Uniti. Gli economisti si aspettano che i dati dimostrino che l’inflazione è scesa di nuovo a giugno. Tuttavia, gli analisti ritengono che la Fed effettuerà un altro aumento dei tassi entro la fine dell’anno.

GLD ETF è un buon investimento?

L’oro è stato un buon investimento negli ultimi decenni. È passato da circa $ 35 negli anni ’70 a quasi $ 2.000 oggi.

Tuttavia, nel corso degli anni l’oro ha generalmente sottoperformato il mercato più ampio. Ad esempio, l’ETF GLD è balzato del 42% nell’ultimo decennio. Nello stesso periodo, Invesco QQQ e SPDR S&P 500 Trust (SPY) sono aumentati rispettivamente del 156% e del 400%.

Lo stesso sta accadendo quest’anno. Il GLD è aumentato di meno del 5%, mentre gli altri due sono aumentati rispettivamente del 15% e del 38%. Questa sottoperformance spiega perché GLD ha registrato deflussi negli ultimi due mesi.

Pertanto, si può fare un caso rialzista per GLD e oro. Per prima cosa, l’oro ha fatto meglio del dollaro USA nel corso degli anni. Pertanto, dovresti investire solo in oro e GLD per la diversificazione, per cui dovrebbe costituire solo una piccola parte del tuo portafoglio.

