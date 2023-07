Giovedì è stato un grande giorno per il mercato delle criptovalute.

Il giudice Analisa Torres di un tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha stabilito oggi che “XRP” non è un titolo, consegnando una grande vittoria a Ripple Labs nella sua battaglia legale con la Securities and Exchange Commission, come riportato qui da Invezz.

Le notizie di Ripple hanno aiutato a supportare i prezzi delle criptovalute oggi

Copy link to section

Solo poche ore dopo la decisione, sia Coinbase che Kraken hanno ripreso a fare trading in XRP, il cui valore è quasi raddoppiato giovedì. Lo sviluppo è particolarmente significativo dal momento che la suddetta causa SEC ha tenuto Ripple sotto assedio per circa tre anni.

Ma meglio tardi che mai, eh? La sentenza a favore di Ripple oggi è servita a dare speranza a società come Coinbase e Ripple che sono attualmente contro la Securities and Exchange Commission.

Bitcoin è salito sopra i 31.500 dollari in seguito alla decisione del tribunale ed Ethereum ha superato il livello psicologicamente significativo di 2.000 dollari, suggerendo che l’ottimismo si sta diffondendo nell’intero ecosistema crypto.

È concepibile, quindi, che alla fine andrà a vantaggio anche delle piattaforme crittografiche emergenti come Chancer.com.

Chancer mira a sconvolgere il mercato delle scommesse

Copy link to section

Chancer è una piattaforma di scommesse basata su blockchain che ti consente di creare il tuo mercato dallo sport alla politica e tutto il resto.

Mira a rivoluzionare le scommesse e il gioco digitale, un mercato da 90 miliardi di dollari che dovrebbe crescere a un tasso annuo composto del 10% nei prossimi anni. I fondatori di Chancer.com prevedono che alla fine sarà una rete decentralizzata più sicura dei colleghi.

Ma la parte migliore è che questa piattaforma di scommesse peer-to-peer è alimentata da un token $CHANCER nativo. Questo è significativo perché investire in questo token BSC0 crea un’ulteriore fonte di potenziali profitti oltre a creare e partecipare a scommesse personalizzate.

$CHANCER è attualmente in prevendita. Per ulteriori dettagli e informazioni su come investire in esso, visitare il sito web del progetto qui.

Il token $CHANCER potrebbe raddoppiare in futuro

Copy link to section

Come ogni asset crypto, quanto vale un token $CHANCER dipende dalla domanda e dall’offerta.

Il progetto è stato lanciato il 13 giugno. In un solo mese, ha raccolto più di 0,75 milioni di dollari vendendo il suo token nativo. Quindi, è giusto dire che il lato della domanda dell’equazione sembra forte.

Ancora più importante, come affermato sopra, è in prevendita al momento della scrittura e alla fine andrà in diretta sui rinomati scambi di criptovalute, un evento che in genere tende ad aiutare un token crittografico a sbloccare la sua prossima tappa.

$CHANCER vale attualmente 0,01$ e dovrebbe raggiungere 0,021$ entro la fine della prevendita, il che significa essenzialmente che il token potrebbe più che raddoppiare in futuro.

Catalizzatori notevoli per il token Chancer

Copy link to section

Nota che le notizie di Ripple di giovedì non sono un catalizzatore autonomo per le criptovalute. Jacobi Asset Management, dopo molti ritardi, è ora pronto a lanciare un ETF Spot Bitcoin in Europa quest’anno, secondo il Financial Times.

Dall’altra parte dell’Atlantico, colossi finanziari come BlackRock hanno richiesto un tale fondo negoziato in borsa anche negli Stati Uniti e molti credono che otterranno l’approvazione dalla SEC considerando l’immacolata esperienza del gestore patrimoniale.

La domanda di un ETF Spot Bitcoin è importante in quanto segnala l’interesse degli investitori istituzionali per le criptovalute.

Poi, ovviamente, c’è la carta della Fed. All’inizio di questa settimana, il Bureau of Labor Statistics ha riportato che l’inflazione è aumentata del 3,0% su base annua per giugno, il che ha creato almeno un po’ di spazio per la banca centrale per prendere in considerazione una rivalutazione se vuole davvero aumentare altre due volte come ha telegrafato recentemente.

Man mano che il FOMC inizia a essere indulgente con la politica monetaria, gli investitori potrebbero rivolgersi in modo più aggressivo alle operazioni di rischio e ciò include criptovalute come il token $CHANCER.

Infine, la stagione NFL è alle porte. La spinta correlata alle scommesse sportive e ai giochi digitali spingerà probabilmente anche più utenti su Chancer.com.

Per scoprire come acquistare il token $CHANCER in pochi semplici passaggi, visita il sito web del progetto qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.