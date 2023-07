Il prezzo delle azioni LAZR sta vivendo un anno poco brillante: Luminar è un buon acquisto?

sono aumentate di circa il 50% dall’inizio dell’anno, ma rimangono circa il 33% al di sotto del punto più alto dell’anno. In tutto, il titolo è crollato di oltre l’80% rispetto al suo massimo storico.

La crescita sta accelerando

Luminar è un’azienda in rapida crescita valutata oltre 2,6 miliardi di dollari. L’azienda sta costruendo tecnologie lidar che dovrebbero crescere rapidamente nei prossimi anni. Di conseguenza, gli analisti si aspettano che l’azienda mostri molta crescita nel prossimo decennio.

Le entrate di Luminar nel 2022 sono state di oltre $ 40 milioni rispetto ai $ 31 milioni dell’anno precedente. Gli analisti si aspettavano che le entrate dell’azienda superassero gli 80 miliardi di dollari. I dati compilati da SeekingAlpha mostrano che gli analisti prevedono che le sue entrate saranno di $ 86 milioni quest’anno. Lo vedono colpire $ 256 milioni nel 2024 e $ 4,8 miliardi nel 2030.

Questa è una crescita eccellente per un’azienda che ha iniziato a spedire i suoi prodotti alcuni anni fa. Gli analisti ritengono inoltre che Luminar rimarrà in un territorio in perdita nei prossimi tre anni. La sua perdita annuale per quest’anno sarà di 77 centesimi per azione, seguita da 49 e 13 centesimi per azione nei due anni successivi.

Pertanto, per un’azienda che sta ancora bruciando liquidità, ciò che conta davvero è la solidità del proprio bilancio. In questo caso, l’azienda deve essere in grado di finanziare la propria crescita evitando la diluizione degli azionisti.

Il tesoro di Luminar è stato forte per un po’, ma sta diminuendo. La società ha chiuso lo scorso trimestre con oltre 422 milioni di dollari in contanti e investimenti a breve termine. La liquidità si è attestata a oltre $ 89 milioni mentre gli investimenti a breve termine sono stati di oltre $ 322 milioni.

Sebbene si tratti di un numero forte, è anche inferiore ai 706 milioni di dollari che aveva nello stesso trimestre del 2022. Tuttavia, credo che la società abbia i fondi necessari per finanziare la sua crescita evitando la diluizione degli azionisti.

Quale futuro per il prezzo delle azioni LAZR?

Luminar non è molto seguito a Wall Street. La maggior parte degli analisti di Wall Street che seguono l’azienda hanno abbassato il loro obiettivo. Citigroup e Cowen hanno abbassato le loro previsioni per il titolo rispettivamente a $ 18 e $ 10. Gli unici analisti rialzisti provengono da Jefferies e Goldman Sachs.

Credo che Luminar sia una buona azienda destinata a ridurre le perdite nei prossimi anni. La società spera di realizzare un utile lordo positivo entro la fine dell’anno. Vedo anche che cresce bene i suoi ricavi nello stesso periodo.

Pertanto, la mia valutazione per il prezzo delle azioni LAZR è neutra con una tendenza rialzista. Credo che le azioni potrebbero ripetere il test del massimo da inizio anno di $ 10,28 entro la fine dell’anno.