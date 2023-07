Dovresti acquistare azioni Coinbase dopo aver recuperato il 100% da quando la SEC addebita?

Il 6 giugno 2023, Coinbase, Inc. (NASDAQ:COIN) è stata incaricata dalla Security and Exchange Commission (SEC) di gestire la sua piattaforma di scambio di criptovalute come borsa valori nazionale non registrata, broker e agenzia di compensazione. Inoltre, le accuse si sono estese a Coinbase che non ha registrato l’offerta e la vendita del suo programma di staking-as-a-service di criptovalute.

In breve, non una buona notizia che un’azienda vuole sentire e una cattiva notizia per i suoi investitori.

In effetti, il prezzo delle azioni è sceso a bocca aperta, aprendo a più di $ 10 per azione il giorno successivo all’annuncio di giugno. Ma, per qualsiasi motivo, la maggior parte degli investitori ha visto quel calo come un’opportunità di acquisto. Pertanto, il prezzo delle azioni di Coinbase è aumentato di oltre il 100% da quando la SEC ha accusato la società di aver eseguito un’operazione illegale.

È solo una breve compressione o nuovi fondi si riversano nel titolo, sperando che venga raggiunto un accordo con la SEC?

È tempo di acquistare azioni Coinbase?

Il prezzo delle azioni di Coinbase supera i $ 100 per azione per la prima volta dall’estate del 2022. Il rally si è esteso dopo che un giudice federale ha stabilito che Ripple, una delle principali criptovalute, è una sicurezza quando viene venduta a investitori istituzionali.

Significa che, indirettamente, gli scambi come Coinbase dovrebbero beneficiarne; quindi, non è stata una sorpresa che il prezzo sia aumentato.

YTD, il prezzo delle azioni di Coinbase è aumentato del + 218%. Ma prima di entusiasmarsi troppo per la performance di quest’anno, bisogna considerare che a novembre 2021, quindi meno di due anni fa, il titolo veniva scambiato sopra i 330 dollari.

Pertanto, il recente rally può essere solo una breve compressione che offre l’opportunità agli azionisti più anziani di uscire.

Tuttavia, l’analisi tecnica favorisce un maggiore rialzo. Un importante livello di resistenza è visto solo a $ 200, quindi è possibile un maggiore rialzo.

Inoltre, si può individuare un modello testa e spalle inverso che si è formato negli ultimi dodici mesi. Un tale modello appare alla fine delle tendenze ribassiste e se il prezzo delle azioni finisce per essere scambiato sopra i $ 120, non ci si dovrebbe sorprendere se prima o poi si cimenta al livello di $ 200.